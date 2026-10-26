María Corina Machado volvió a Venezuela tras diez meses de exilio: "Ahora estoy aquí, con ustedes"

La líder opositora venezolana regresó a su país entre gritos y aplausos de sus seguidores, tras una prolongada ausencia que comenzó en diciembre de 2025.

Simpatizantes se agolparon en las calles de varios estados de Venezuela para celebrar su regreso.

La líder opositora María Corina Machado regresó a Venezuela, luego de casi 10 meses de exilio, cuando salió del país de forma clandestina para viajar a Europa para recibir el Premio Nobel de la Paz. A través de su cuenta de X, escribió: " Estoy aquí, con ustedes" .

Simpatizantes de Machado se agolparon en las calles de varios estados de Venezuela para celebrar su regreso y esperaron por horas su llegada a Caracas.

Su arriba se dio entre gritos y aplausos de simpatizantes, lo que significa un desafío directo al Gobierno interino de Delcy Rodríguez , respaldado por Estados Unidos.

En un primer momento Machado ingresó a la iglesia local, donde varios buscaban abrazarla y le daban la bienvenida, según imágenes divulgadas por su equipo de prensa.

Desde Washington, el presidente estadounidense, Donald Trump, fue cauto y prefirió no confirmar si el viaje contó con su autorización. "Es una mujer muy agradable. Me dio su premio Nobel, así que ¿cómo puedo decir otra cosa? Y espero que esté a salvo. Nos está yendo muy bien en Venezuela", afirmó.

El asesor principal en asuntos exteriores de Machado, David Smolansky, se refirió al regreso a Caracas como "un paso fundamental hacia una transición democrática y la celebración de elecciones presidenciales libres" para un futuro.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseveró en X que el retorno "seguro" de la política es resultado de las "conversaciones de reconciliación" apoyadas por Estados Unidos.

"Las condiciones que han permitido el regreso seguro de Machado a Venezuela son el resultado directo de las conversaciones de reconciliación mediante las cuales cientos de presos políticos han sido liberados y cientos de opositores han podido volver desde el exilio", dijo en su cuenta de X.

La presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela electa en 2015, Dinorah Figuera, celebró el retorno en libertad de María Corina Machado al país y destacó el inicio de las discusiones sobre garantías políticas, como parte del proceso de conversaciones en Venezuela.

Dos venezolanos exiliados dijeron a AFP que Machado ingresó desde la vecina Colombia, aunque las autoridades colombianas no confirmaron de inmediato esa versión.

El regreso de la opositora genera un complejo escenario para el chavismo, que la considera su principal adversaria, y abre una nueva etapa para una dirigente que busca recuperar protagonismo en el proceso político venezolano después de meses de ausencia.

Las negociaciones de Delcy Rodríguez y Estados Unidos

En agosto, representantes de una facción de la oposición y el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez iniciaron conversaciones con respaldo de Estados Unidos para avanzar en reformas institucionales y establecer una hoja de ruta política.

Las negociaciones contemplan cambios en el sistema político y electoral, en un proceso que podría sentar las bases para futuras elecciones.

En junio, la dirigente había anunciado en sus redes sociales que regresaría "muy pronto" para acompañar a la población afectada por los dos terremotos que golpearon al país y colaborar en medio de una de las emergencias humanitarias más graves de los últimos años.

Desde The New York Times, citaron a dos funcionarios de la Casa Blanca, y señalaron que las autoridades estadounidenses consideraron que el pedido no era oportuno mientras los esfuerzos estaban concentrados en la asistencia humanitaria. Uno de los funcionarios incluso habría calificado la solicitud como una “maniobra política”.