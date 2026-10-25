Pertenecía a un animal adaptado a la vida acuática que pobló los océanos durante millones de años. Sus restos fueron recuperados de rocas pertenecientes a la Formación Vaca Muerta.

Dónde exhiben restos de un reptil marino que vivió hace de 150 millones de años en Neuquén

Mucho antes de que existiera la cordillera de los Andes, una parte del actual territorio neuquino estaba cubierta por las aguas de un antiguo mar. Allí habitaban reptiles marinos, entre ellos los ictiosaurios, animales adaptados a la vida acuática que poblaron los océanos durante millones de años. Uno de esos ejemplares, cuyos restos fueron encontrados en la zona de Los Catutos , forma parte de la colección científica del Museo Provincial de Ciencias Naturales “Prof. Dr. Juan A. Olsacher” , ubicado en Zapala .

Se trata del Catutosaurus gaspariniae , una especie de ictiosaurio que vivió hace aproximadamente 150 millones de años, durante el período Jurásico Superior. Sus restos fueron recuperados de rocas pertenecientes a la Formación Vaca Muerta y estudiados por investigadores que lograron identificarlo como una nueva especie para la ciencia.

El nombre del animal reúne dos referencias vinculadas con su descubrimiento: Los Catutos, la localidad neuquina donde fue encontrado, y Zulma Brandoni de Gasparini , investigadora argentina pionera en el estudio de los reptiles marinos.

Aporte científico

El hallazgo forma parte de las investigaciones que permitieron ampliar el conocimiento sobre los ecosistemas marinos prehistóricos de la Patagonia. También muestra la importancia científica de los fósiles conservados en Neuquén, donde las formaciones geológicas guardan registros de ambientes y especies que existieron mucho antes de la aparición de los paisajes actuales.

El Museo Olsacher nació a fines de la década de 1960 como una pequeña colección de rocas y minerales reunida en la antigua Delegación de la Dirección Nacional de Geología y Minería de Zapala. Fue inaugurado oficialmente el 24 de mayo de 1969 y, con el paso de los años, incorporó miles de piezas paleontológicas y mineralógicas provenientes de investigaciones, trabajos de campo, donaciones e intercambios científicos.

Actualmente, el museo depende de la Dirección Provincial de Minería del ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales y constituye un espacio dedicado a la investigación, conservación y divulgación del patrimonio geológico y paleontológico provincial.

Sus colecciones incluyen restos de reptiles marinos, dinosaurios y otros organismos fósiles, además de minerales y rocas que permiten reconstruir diferentes etapas de la historia natural de Neuquén.

Entre esas piezas, el Catutosaurus gaspariniae representa un testimonio de una provincia muy distinta de la actual, cuando las aguas marinas ocupaban extensas áreas de la región y los ictiosaurios formaban parte de su fauna.

Ubicado en la intersección de Ejército Argentino y Etcheluz, en Zapala, el Museo Olsacher ofrece a residentes y visitantes la posibilidad de acercarse a millones de años de historia a través de sus colecciones y propuestas educativas.

El espacio recibe estudiantes, familias y turistas interesados en conocer el patrimonio natural de la provincia y descubrir cómo el trabajo de científicos y especialistas permite reconstruir los ambientes del pasado.

La entrada es libre y gratuita.

Para obtener más información sobre las visitas, se puede consultar el sitio https://museoolsacherzapala.blogspot.com o comunicarse al (02942) 422928.