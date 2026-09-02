Neuquén La Mañana Chos Malal Clima hoy en Chos Malal y el norte neuquino: el pronóstico para este miércoles 2 de septiembre

Nevadas débiles y viento en la cordillera norte dan paso a jornadas despejadas, con descenso térmico y heladas por el ingreso de aire antártico el fin de semana. Agregar LM Neuquén a







El pronóstico del tiempo en Chos Malal y el norte neuquino: consultá el clima hoy

Para este miércoles se esperan nevadas débiles durante el día en la región cordillerana norte de Chos Malal, con una máxima de 5°C y viento del noroeste con ráfagas de hasta 25 km/h. Por la noche el cielo despejará, con la temperatura descendiendo a 1°C. El jueves continuarán los períodos ventosos por la mañana, con ráfagas que alcanzarán los 26 km/h, aunque el cielo se mantendrá despejado y la máxima ascenderá a 7°C, con una mínima nocturna de 3°C.

El viernes se perfila como el día más templado de la semana, con una máxima de 10°C bajo cielo despejado y viento leve del noroeste, aunque durante la noche rotará al sureste y la temperatura bajará a 2°C. Hacia el fin de semana ingresará aire antártico a la región, lo que traerá una marcada baja de temperaturas y heladas: el sábado se prevé cielo inestable con una máxima de apenas 2°C y una mínima nocturna de -2°C, mientras que el domingo la máxima repuntará levemente a 3°C con 0°C de mínima.

La tendencia para el lunes muestra una recuperación térmica, con cielo despejado, viento suave y una máxima de 12°C, aunque la mínima nocturna volverá a ubicarse en 6°C. En cuanto al viento, se destaca un repunte de ráfagas hacia la tarde del lunes, que podrían llegar a 31 km/h desde el oeste, en un contexto general de vientos moderados a leves durante gran parte de la semana en la zona norte de la provincia.