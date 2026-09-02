Clima hoy en Chos Malal y el norte neuquino: el pronóstico para este miércoles 2 de septiembre
Nevadas débiles y viento en la cordillera norte dan paso a jornadas despejadas, con descenso térmico y heladas por el ingreso de aire antártico el fin de semana.
Para este miércoles se esperan nevadas débiles durante el día en la región cordillerana norte de Chos Malal, con una máxima de 5°C y viento del noroeste con ráfagas de hasta 25 km/h. Por la noche el cielo despejará, con la temperatura descendiendo a 1°C. El jueves continuarán los períodos ventosos por la mañana, con ráfagas que alcanzarán los 26 km/h, aunque el cielo se mantendrá despejado y la máxima ascenderá a 7°C, con una mínima nocturna de 3°C.
El viernes se perfila como el día más templado de la semana, con una máxima de 10°C bajo cielo despejado y viento leve del noroeste, aunque durante la noche rotará al sureste y la temperatura bajará a 2°C. Hacia el fin de semana ingresará aire antártico a la región, lo que traerá una marcada baja de temperaturas y heladas: el sábado se prevé cielo inestable con una máxima de apenas 2°C y una mínima nocturna de -2°C, mientras que el domingo la máxima repuntará levemente a 3°C con 0°C de mínima.
La tendencia para el lunes muestra una recuperación térmica, con cielo despejado, viento suave y una máxima de 12°C, aunque la mínima nocturna volverá a ubicarse en 6°C. En cuanto al viento, se destaca un repunte de ráfagas hacia la tarde del lunes, que podrían llegar a 31 km/h desde el oeste, en un contexto general de vientos moderados a leves durante gran parte de la semana en la zona norte de la provincia.
FUENTE: Información generada con IA a partir de datos de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC)
Te puede interesar...
Leé más
Iba en moto, una camioneta lo chocó y terminó sin una pierna: la Justicia ordenó un pago millonario
Dejó su carrera universitaria para apostar por el fitness: el camino del neuquino que cambió de vida, superó todos los mandatos y hoy es un éxito impensado
-
TAGS
- Chos Malal
- Clima
- pronóstico
Noticias relacionadas