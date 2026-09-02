Temporada de nieve en los cerros: hasta cuándo se extiende

Los principales centros de esquí de la provincia de Neuquén ya dieron a conocer las fechas de cierre de su actividad.

La temporada de nieve empieza a despedirse pero aún queda unos largos días para disfrutar.

La temporada de nieve en Neuquén comenzó a transitar su etapa final ; sin embargo, las condiciones registradas en la cordillera permitirán mantener abiertos los principales centros de esquí y parques de nieve durante un tiempo más.

Las nevadas de las últimas semanas mejoraron considerablemente el estado de las pistas y renovaron las expectativas del sector turístico . Este escenario permitirá que residentes y visitantes continúen disfrutando del esquí, el snowboard y las distintas propuestas de montaña incluso después de la finalización formal del invierno.

Las fechas anunciadas por cada complejo están sujetas a las condiciones climáticas y al estado de la nieve.

Chapelco informó cuándo cierra su temporada

El cerro Chapelco, ubicado en San Martín de los Andes, anunció a través de sus redes sociales que su temporada de invierno 2026 se extenderá hasta el 30 de septiembre.

“Queremos contarles que esta temporada van a poder disfrutar del nuevo Chapelco hasta el 30 de septiembre. ¡Los esperamos!”, comunicó el centro de esquí.

La decisión permitirá que residentes y turistas continúen utilizando las pistas y disfrutando de las distintas propuestas de montaña durante las últimas semanas del invierno.

Chapelco había iniciado su actividad el 8 de julio, inicialmente con ascensos limitados para peatones y hasta los 1600 metros, por la poca presencia de nieve.

El cerro Bayo ya tiene fecha de fin de actividades

La temporada de esquí en cerro Bayo, en Villa La Angostura, se extenderá hasta el 27 de septiembre, más allá de lo previsto originalmente. El centro confirmó la medida luego de las abundantes nevadas registradas durante agosto, que permitieron recuperar el manto blanco en los distintos sectores de la montaña.

Las precipitaciones dejaron aproximadamente 115 centímetros de nieve acumulada en la cota 1810 y alrededor de 95 centímetros en la cota 1500. Las condiciones también permiten descender esquiando hasta la base, donde se mantiene una cobertura cercana a los tres centímetros.

Con este panorama, cerro Bayo mantendrá operativos sus servicios para esquiadores y visitantes durante la etapa de temporada baja.

El complejo fue el primero de la provincia en inaugurar la temporada 2026. La apertura se realizó el 12 de junio, favorecida por las primeras nevadas naturales en los sectores altos y por el trabajo de los cañones de producción de nieve artificial.

Batea Mahuida y Caviahue también prolongan su temporada de nieve

El Parque de Nieve Batea Mahuida continuará con su actividad al menos hasta fines de septiembre gracias a las condiciones que presenta actualmente la montaña. Las últimas nevadas dejaron más de un metro de nieve compactada en la base y casi dos metros en la cumbre.

El parque, ubicado en Villa Pehuenia-Moquehue, ofrece pistas para practicar esquí y snowboard, un sector destinado a trineos, alquiler de equipamiento y una escuela de esquí, con opciones para personas con distintos niveles de experiencia. Su temporada 2026 había comenzado oficialmente el 1 de julio.

La continuidad de las actividades permitirá sostener durante septiembre una de las propuestas turísticas más importantes de la localidad.

Por su parte, Caviahue Ski Resort proyecta funcionar hasta fines de septiembre y empalmar su actividad con el fin de semana largo de la primera quincena de octubre. La importante acumulación de nieve registrada en Caviahue-Copahue mejoró las perspectivas respecto de la temporada anterior, cuando la falta de precipitaciones había reducido considerablemente el período de funcionamiento.

El complejo abrió oficialmente el 27 de junio y durante el invierno ofreció propuestas deportivas, actividades recreativas y experiencias gastronómicas sobre las laderas del volcán Copahue.