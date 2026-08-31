¿Cómo funciona el cerebro de aquellas personas que estuvieron al borde de la muerte ? ¿Qué hay de cierto sobre la famosa luz ?

Qué es la luz que ven los que estuvieron al borde de la muerte: la contundente explicación de un neurólogo

¿Qué ven las personas que estuvieron al borde de la muerte ? Recientemente, un neurocirujano explicó cómo funciona el cerebro de aquellas personas que atravesaron ese trance límite. ¿Qué hay de cierto sobre la famosa luz que puede vislumbrarse en ese momento?

Un neurocirujano explicó científicamente por qué aquellas personas que estuvieron al borde de la muerte pueden observar una luz.

“No es que el cerebro se apague como una luz , de golpe y de manera ordenada. Se parece más a una ciudad que se queda sin energía. El cerebro no muere en un segundo ; pelea contrarreloj”, precisó Matías Baldoncini –neurocirujano de la Universidad de Buenos Aires–.

Para Baldoncini, hay más de una explicación científica acerca de la famosa luz. Y una de ellas es la “hipoperfusión de la corteza visual, es decir, cuando llega menos sangre a las áreas visuales y que puede generar visión en túnel, destellos o una percepción luminosa”.

“Cuando el cerebro está al límite puede producir percepciones muy reales para la persona, aunque no provenga de los ojos sino de la actividad interna de las redes cerebrales. La luz siempre la pudo explicar la ciencia. Lo único en lo que no se puede poner de acuerdo es cuál es la hipótesis final”, añadió el médico.

Asimismo, agregó que “la ciencia puede explicar esa oleada cerebral que se concentra en el lóbulo temporal del cerebro. Una región que está involucrada en múltiples aspectos de la conciencia como el visual, el auditivo, cognitivo y de movimiento. Queda alguna actividad antes de que termine y eso explica las sensaciones que han sentido quienes fueron reanimados”.