La pequeña fue encontrada entre los escombros de una zona devastada por inundaciones y deslizamientos de tierra.

Milagro en Nepal: rescataron con vida a una nena de seis años que pasó 60 horas atrapada

Milagro en Nepal: rescataron con vida a una nena de seis años que pasó 60 horas atrapada

Una nena de seis años fue rescatada con vida después de permanecer más de dos días atrapada entre los escombros provocados por una avalancha, inundaciones y deslizamientos de tierra que devastaron una región del norte de Nepal . El operativo se produjo mientras los equipos de emergencia continúan buscando a miles de personas desaparecidas.

La pequeña fue identificada como Manisha Magar y fue encontrada en la región de Timure, una de las zonas más afectadas por la catástrofe. Los rescatistas lograron localizarla dentro de un hueco, cubierta por restos de viviendas y árboles que habían sido arrastrados por el agua.

El operativo quedó registrado en un video difundido por la Policía Fronteriza Armada de Nepal , donde se observa a varios efectivos removiendo cuidadosamente los escombros para llegar hasta la menor.

Tras varios segundos de trabajo, los rescatistas consiguieron establecer contacto con Manisha y finalmente lograron sacarla del lugar. La niña fue trasladada en brazos hasta una zona segura, donde la abrigaron y comenzaron a asistirla.

Según informó la fuerza de seguridad, la pequeña había quedado enterrada como consecuencia de una inundación y un deslizamiento de tierra. Luego del rescate, fue trasladada en helicóptero a un hospital con la colaboración del Ejército de Nepal. Una imagen difundida posteriormente mostró a la nena sentada y abrigada mientras comía, todavía con restos de barro en el rostro.

Más de 600 muertos y miles de desaparecidos

El rescate se produjo unas 60 horas después del inicio de la catástrofe, mientras continúa el operativo para localizar a las personas que permanecen desaparecidas.

Las autoridades de Nepal informaron que al menos 633 personas murieron y que más de 3.000 continúan desaparecidas. En tanto, China reportó otras cinco víctimas fatales en la región autónoma del Tíbet.

Entre quienes todavía son buscados hay cientos de excursionistas que se encontraban recorriendo el Himalaya y decenas de peregrinos hindúes que se dirigían hacia el monte Kailash, considerado sagrado por distintas religiones.

La tragedia comenzó el miércoles, cuando una enorme masa de agua, hielo, barro y sedimentos avanzó violentamente por los valles. El fenómeno provocó el derrumbe de viviendas, destruyó puentes y arrastró vehículos tanto en Nepal como en territorio tibetano.

Ante el riesgo de nuevas crecidas, las autoridades nepalíes ordenaron que parte de los equipos de búsqueda se pusieran a resguardo luego de recibir información sobre la rotura de una represa en el lado tibetano. Mientras las tareas continúan bajo condiciones extremas, el rescate de Manisha se convirtió en una de las pocas noticias alentadoras en medio de la devastación.

Qué es un GLOF y qué ocurrió realmente en Nepal

La sigla GLOF proviene de Glacial Lake Outburst Flood y describe el vaciamiento repentino de un lago glaciar, depósitos que se forman cuando el agua del deshielo queda contenida detrás de una barrera natural de hielo, rocas y sedimentos.

El dique entonces puede romperse por la presión acumulada, una lluvia intensa, un sismo, una avalancha o el desprendimiento de una parte del glaciar. Millones de metros cúbicos de agua descienden en ese momento por la montaña y arrastran todo lo que encuentran.

La catástrofe de Nepal no encajaría en esa definición. El Servicio Geológico de Estados Unidos indicó que el desastre habría comenzado con el colapso glaciar y una posterior avalancha de escombros.

“No hubo un lago glaciar involucrado en el origen del aluvión”, explicó el geólogo chileno Felipe Ugalde. La enorme masa de hielo y rocas cayó sobre los cursos de agua, bloqueó momentáneamente su avance y provocó la inundación.

El derrumbe formó además un nuevo lago detrás de los materiales acumulados. Las autoridades mantienen vigilada esa barrera porque su ruptura podría desencadenar una segunda crecida.