La barda y el río, escenarios de una carrera inédita en el Parque Industrial

Atletas profesionales y familias recorrerán un circuito atípico durante la primera edición de una prueba que espera convocar a más de mil participantes.

El próximo sábado 19 de septiembre , el epicentro productivo de la provincia de Neuquén cambiará su fisonomía habitual para convertirse en el escenario de un inédito hito deportivo y social.

En el marco de las celebraciones por el Día de la Industria , la Cámara del Parque Industrial de Neuquén ( CAPIN ), la Subsecretaría de Industria y Modernización y la Secretaría de Deportes de la Provincia organizan la primera edición de la "Carrera Día de la Industria". Este es un evento masivo que prevé convocar a más de 1.000 participantes entre deportistas, trabajadores del sector, familias y vecinos de la región.

La largada está programada para las 13:00 horas desde la sede de CAPIN, ubicada en Avenida Belenguer 2185 . La propuesta nace del trabajo coordinado entre el sector público y privado, buscando transformar la percepción del polo productivo.

"La propuesta surge de los tres sectores que estamos organizando la carrera: el Consorcio del Parque Industrial, la Subsecretaría de Industria y Modernización con nuestro administrador en común, el licenciado Juan Manuel Morales, y la Secretaría de Deportes de la Provincia", explicó Karina Alarcón, coordinadora general del evento.

Alarcón destacó la importancia de integrar este espacio industrial con la comunidad y el deporte local: "El Parque Industrial da apoyo a las empresas de Neuquén y a toda esta movida de Vaca Muerta. La gente que hace el día a día pasa muchísimas horas ahí, y la idea es que no lo vean solamente como un lugar a donde ir a trabajar, sino que podamos tener otras experiencias. Los neuquinos somos muy deportistas, entonces la idea era hacer una conjunción con eso".

Dos recorridos para todos los niveles

La competencia tendrá dos modalidades. Estas están diseñadas para adaptarse tanto a deportistas profesionales como a participantes recreativos.

2.5 KM Participativo: Un trayecto recreativo pensado para el disfrute de la familia, colaboradores de las distintas empresas e integrantes de la comunidad. "No necesariamente deben ser deportistas. La idea es que todas aquellas personas y familias que no tienen una alta participación competitiva, pero que tienen ganas de participar, puedan ir a hacer esos 2 kilómetros", detalló la coordinadora.

12 KM Competitivo: Un circuito de alto rendimiento diseñado para atletas que dispondrá de cronometristas profesionales para que los corredores puedan sumar la prueba a su experiencia personal. Sobre el trazado, Alarcón remarcó que buscaron "ponerle un poquito de complejidad y de pimienta, con la bajada de la barda, recorrer el río Neuquén y la subida por el barrio Nueva España para retomar nuevamente hacia el sector del Consorcio".

Un evento integral con espectáculos y alcance regional

Además de la propuesta deportiva, la jornada contará con actividades culturales para quienes se acerquen a acompañar a los corredores. "Estamos con la idea de tener espectáculos durante el evento. Desde el área de Cultura nos van a proveer algunos espectáculos para que la familia y los acompañantes puedan pasar un lindo día mientras esperan a los deportistas", señaló Alarcón.

La convocatoria promete reunir no solo al público local, sino a participantes de zonas aledañas. "Es una linda primera experiencia que vamos a tener para que puedan participar deportistas no solo de Neuquén, sino también de Río Negro o de otros lugares que estén en la zona", concluyó la coordinadora general sobre el impulso que unió a los distintos sectores para concretar esta edición inaugural.

Las inscripciones y detalles organizativos se encuentran coordinados de manera conjunta por CAPIN y el área de Deportes provincial, en lo que promete ser una jornada histórica para el atletismo y la industria neuquina. Los interesados pueden inscribirse en el siguiente enlace: https://forms.gle/piykHwcEB2ZWQjARA