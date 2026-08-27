Tragedia en Vaca Muerta: Julieta Corroza pidió un minuto de silencio en el Senado

La senadora nacional por Neuquén reflexionó sobre el sacrificio de los trabajadores neuquinos para hacer realidad el motor económico de la provincia.

El debate del Senado de la Nación comenzó este jueves con un minuto de silencio en homenaje a las víctimas del trágico accidente que este martes provocó dos muertes en un yacimiento de Vaca Muerta . Los integrantes de la Cámara Alta respetaron este gesto de duelo para acompañar a los familiares y trabajadores petroleros de la provincia de Neuquén.

Julieta Corroza, senadora nacional por Neuquén y referente del oficialismo a nivel provincial, compartió imágenes del minuto de silencio con el que inició este jueves el debate en el Senado. La sesión, que se prevé extensa, busca tratar 67 pliegos judiciales, la adhesión a acuerdos internacionales y otros proyectos de ley, y comenzó con una reflexión sobre la actividad hidrocarburífera en la provincia.

"Muchas veces hablamos de Vaca Muerta por las divisas que genera para el país , pero pocas veces ponemos en el centro el esfuerzo y riesgo de nuestros trabajadores para hacer posible ese desarrollo", afirmó Corroza en un mensaje publicado en su perfil oficial de X.

"En memoria de Jonatan y Cristian, se realizó un minuto de silencio en el Senado de la Nación. Todo nuestro acompañamiento a sus familias, amigos y a cada trabajador petrolero de Neuquén en este momento de profundo dolor", agregó.

Muchas veces hablamos de Vaca Muerta por las divisas que genera para el país, pero pocas veces ponemos en el centro el esfuerzo y riesgo de nuestros trabajadores para hacer posible ese desarrollo.



En memoria de Jonatan y Cristian, se realizó un minuto de silencio en el Senado de… pic.twitter.com/xeIBH1nUga — Julieta Corroza (@julietacorroza) August 27, 2026

Si bien Neuquén, y sobre todo Vaca Muerta, ocupan un lugar preponderante en la agenda nacional, los discursos suelen asociar la zona a los proyectos de grandes inversiones, la entrada de divisas o su capacidad de producción energética, pero sin tener en cuenta el rol de los trabajadores locales, su sacrificio y el número de accidentes que siguen enlutando a la región.

Cómo fue el trágico accidente en Vaca Muerta

El pasado martes, tras los rumores de una explosión en un yacimiento de YPF, la empresa petrolera emitió un comunicado en el que confirmó que se trató de una descompresión fuerte en una planta separadora de gas en Rincón de Mangrullo.

En el lugar fallecieron los operarios Jonathan David Meliqueo y Cristian Ariel Latorre. De acuerdo a los informes preliminares de autopsia que requirió el MPF, al Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial, murieron como consecuencia de traumatismos producidos en el contexto de la explosión.

En forma preliminar, y sobre la base de la información recolectada, el accidente se describió por la Fiscalía como "la rotura y agrietamiento del caño de 12 pulgadas de la línea manifold del cardinal Este", y el "desplazamiento de elementos por la onda expansiva producida por la liberación súbita de energía", por lo que es posible "inferir que en el lugar se habría originado probablemente una explosión mecánica a raíz de una sobrepresión en dicho conducto".

En una entrevista para Radio 7, el titular del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci, expresó el profundo dolor que atraviesa al gremio. El dirigente remarcó que "más allá de que no pertenecieran a nuestro gremio, siempre que pase este tipo de desgracia afecta y afecta mucho. Son vidas de personas, son compañeros porque compartimos mucho tiempo también con con la gente de jerárquica".

El líder sindical recordó que las víctimas eran "compañeros que habían salido también habían hecho todo su periodo de de aprendizaje siendo compañeros nuestros" antes de ascender, por lo que "los conocemos de toda la vida, así que lamentamos muchísimo".

Los compañeros de trabajo de los operarios expresaron su profunda conmoción por los fallecimientos. "Desde AESA – La Ribera despedimos con profundo dolor a Cristian Latorre y Jonathan Meliqueo, compañeros y amigos cuya partida deja un enorme vacío en todos quienes tuvimos el privilegio de compartir con ellos momentos de trabajo, compañerismo y amistad", escribieron en un escrito difundido.

"Con profundo pesar, todo el equipo de Deportivo Toro acompaña a la familia Latorre en este doloroso momento. Un abrazo muy especial para nuestro querido compañero Lisandro Latorre por la irreparable pérdida de su hijo, Cristian Ariel Latorre. Que encuentre fortaleza en el cariño de quienes lo rodean y consuelo en los recuerdos compartidos", expresaron desde el equipo de fútbol de la comarca petrolera.

Los mensajes se replicaron desde la Liga de Veteranos de Fútbol Amateur Cutral Có – Plaza Huincul, desde donde manifestaron su acompañamiento "con inmenso dolor a nuestro querido compañero Lisandro Latorre y a toda su familia ante el fallecimiento de su hijo, Cristian Ariel Latorre".

En tanto, desde la seccional de ATEN Cutral-Có - Plaza Huincul también se expresaron tras el hecho: "Acompañamos a la profesora Carolina Pereira, ante la irreparable pérdida de su marido.Y a la profesora Cristina Latorre ante la pérdida de su hermano. Te abrazamos fuerte compañera y expresamos nuestras condolencias a toda la familia en este momento de dolor".