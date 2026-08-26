Una mamá y su hijo convierten las finanzas en una aventura para aprender en familia

Bibiana Sagripanti y Federico Ortiz presentan "¡Mamá! ¿Por qué la escuela NO HABLA DE DINERO? ¿Y en casa? ¡TAMPOCO!", un libro y un ciclo de talleres para hablar de dinero con los más chicos.

Una madre y su hijo presentan el primer libro argentino de finanzas pensado para niños desde los 6 años, justo cuando empiezan a leer. La profesora cipoleña Bibiana Beatriz Sagripanti y su hijo Federico Ortiz desarrollaron una propuesta educativa cercana, práctica y divertida.

Pensaron el libro: " ¡Mamá! ¿Por qué la escuela NO HABLA DE DINERO? ¿Y en casa? ¡TAMPOCO!" para hablar de dinero en el entorno familiar sin palabras complicadas, solemnidad o esperar a que los chicos crezcan para que lo puedan comprender.

Sagripanti sabe conjugar profesiones distintas, Por un lado, es maestra de primaria, vivió un contexto de aulas con contenidos educativos casi estáticos y un aprendizaje basado en la repetición. Por el otro, también es analista en sistemas y empresaria.

Es creadora de propuestas de educación financiera para niños, jóvenes y familias. Mientras que su hijo, Federico Ortiz, es coautor del libro y joven emprendedor. Juntos impulsan FinanzasLand – Finanzas para jóvenes y niños.

La historia detrás del libro

La obra nació de conversaciones reales entre Bibiana y Federico. Ante las preguntas de su hijo, ella buscaba explicar los conceptos financieros cotidianos de forma sencilla, evitando discursos eternos o definiciones imposibles. Así surgieron historias, juegos y desafíos que permiten aprender haciendo.

A través de dos voces (mamá e hijo aprendiendo juntos), el libro aborda 10 temas clave, entre los que se encuentran:

Ingresos, gastos, presupuesto familiar y "gastos hormiga". Necesidades, deseos y toma de decisiones. Ahorro, inversión, interés compuesto, activos y pasivos. Emprendimiento, precio y valor. El vínculo entre el dinero, las emociones y la vida familiar.

Del libro a la experiencia: Talleres en familia

La propuesta educativa se extiende más allá de las páginas con "Finanzas en familia", un ciclo de cuatro talleres de 90 minutos diseñado para que niños, jóvenes y adultos aprendan jugando.

El cronograma de encuentros está planificado de la siguiente manera:

12 de septiembre: Hablar de dinero en familia (creencias, metas y cuadrantes del dinero).

Hablar de dinero en familia (creencias, metas y cuadrantes del dinero). 26 de septiembre: Presupuesto sin complicaciones (ingresos, gastos y gastos hormiga).

Presupuesto sin complicaciones (ingresos, gastos y gastos hormiga). 3 de octubre: Decisiones financieras inteligentes (activos, pasivos y deudas).

Decisiones financieras inteligentes (activos, pasivos y deudas). 17 de octubre: Ahorrar, invertir y emprender (interés compuesto, precio, valor y emociones).

Los talleres se dictan en el horario de 11 a 12.30, con una modalidad de ciclo de cuatro encuentros y una participación de hasta cuatro integrantes por grupo familiar. El valor total es de dos pagos de $75.000. Por su parte, el libro en formato digital PDF tiene un valor de $39.900.

Para consultas, talleres o entrevistas, es posible contactar a los creadores de FinanzasLand - Finanzas para jóvenes y niños a través de su cuenta de Instagram @finanzasparajovenesyninos o al teléfono 299 508 6318.