"Error 408: Normalidad no encontrada", un libro que rompe barreras y desafía la comunicación convencional

Gonzalo Giles se enfrenta al concepto de normalidad y busca ampliar la concepción que se tiene sobre lo que es la comunicación.

El escritor Gonzalo Giles, presentó su libro “Error 408: Normalidad no encontrada. Comunicación y Discapacidad” en Neuquén invitado por la Fundación La Ciudad y la municipalidad local.

“Soy periodista, escritor, militante y una persona con discapacidad. Como verán, soy mudo: no puedo hablar con mi voz, pero hace muchos años encontré otras maneras de hacerlo. Hoy me comunico escribiendo a través de un dispositivo de comunicación aumentativa y alternativa y, de alguna manera, eso también atraviesa mis libros” señaló el escritor.

“No vengo a dar una clase sobre discapacidad. Vengo a contar mi experiencia, a compartir lo que aprendí y, si tengo suerte, a conseguir que alguien se vaya pensando: ‘Che, quizás nunca había mirado esto de esa manera’”, afirmó Giles.

“Es muy importante el rol que está cumpliendo Gonzalo a lo largo y a lo ancho del país, llevando la bandera de un sector que este año ha sido totalmente vapuleado, que es el colectivo de personas con discapacidad. Y llevarla en primera persona tiene un valor mucho más grande”, señaló Mercedes Lamarca, presidenta de la Fundación.

“No somos lo que tenemos ni la condición que tenemos, sino lo que hacemos. Los caminos que ha abierto y las posibilidades de concientización hacia una parte importante de la población, un sector muy vulnerado, son fundamentales. Si hay algo que nos permitió este ataque tan fuerte es que un montón de personas salieran a reivindicar los derechos de las personas con discapacidad”, dijo Lamarca.

Por su parte la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, dijo que desde el municipio “entendemos y creemos en una ciudad para todos, donde cada uno tiene un lugar, y tenemos la obligación, como gobierno local, de garantizar que esos derechos se cumplan”.

La presentación fue en el Museo Nacional de Bellas Artes ante 150 personas que se acercaron a escuchar y luego intercambiar opiniones con Giles.

Comunicación Aumentativa y normalidad

El libro no solo habla de discapacidad; “habla de las etiquetas, de la normalidad, de las expectativas que los demás ponen sobre nosotros y, sobre todo, de qué pasa cuando decidimos dejar de intentar encajar en una normalidad que quizás nunca existió” aseguró el autor.

Gran parte de su difusión tiene que ver con la Comunicación Aumentativa y Alternativa que es un conjunto de estrategias y herramientas que facilitan la comunicación para personas con dificultades para expresarse oralmente.

"Hay una diferencia bastante importante entre hablar y comunicarse. Hablar es una forma de comunicación, es una herramienta, como escribir, señalar, hacer un gesto, usar pictogramas o una aplicación. Comunicar es algo mucho más grande.Yo no hablo con mi voz, pero comunico. Escribo en mi dispositivo, la aplicación transforma esas palabras en sonido y, de alguna manera, hacemos equipo. Porque no hablar no significa no tener nada para decir. Y ahí está la clave de la comunicación aumentativa y alternativa, no busca reemplazar a la persona, busca darle herramientas para expresar lo que piensa, siente, quiere o necesita. Porque hablar es una posibilidad, comunicar es un derecho", desarrolló Giles.

La recorrida de Giles por el sur continúa en Plottier este jueves y en Bariloche el sábado.