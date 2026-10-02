Una reportera y su camarógrafo documentaban los estragos del temporal cuando un vehículo perdió el control sobre el asfalto mojado. El escalofriante video.

Video: el dramático momento en que una camioneta arrolló a un equipo de TV en vivo

Un video estremecedor se viralizó este viernes desde Monterrey , en México : la reportera Alma de la Rosa Flores y el camarógrafo Cristo Martínez , integrantes del equipo de la televisora GamaVisión , fueron arrollados por una camioneta mientras realizaban una transmisión en vivo sobre las afectaciones de las lluvias en la avenida Morones Prieto, a la altura de Garza Sada, en el primer cuadro de la ciudad.

Las imágenes muestran a la reportera frente a la cámara explicando las condiciones de la zona cuando, de manera repentina, un Jeep Patriot de color azul perdió el control sobre el pavimento mojado por las lluvias, comenzó a deslizarse y giró hasta impactar directamente contra ambos periodistas. La transmisión se cortó abruptamente segundos después del impacto.

Según los distintos registros del episodio, la camioneta habría perdido el control tras recibir un cerrón de otro vehículo en la vialidad afectada por el agua acumulada. En el lugar se encontraban trabajadores de Servicios Públicos de Monterrey y agentes de Tránsito, quienes realizaron el llamado a emergencias de inmediato. Llegaron unidades de Protección Civil del municipio, del Estado y de la Cruz Roja, que trasladaron a ambos periodistas a un hospital cercano para recibir atención médica.

Según confirmaron distintos medios locales, tanto la reportera como el camarógrafo se encuentran bien y fuera de peligro.

El equipo de GamaVisión cubría un deslave sobre la avenida Morones Prieto y el accidente de un motociclista en la zona cuando ocurrió el impacto. Las lluvias registradas este viernes en la zona metropolitana de Monterrey dejaron afectaciones en distintos puntos de la ciudad, con deslizamientos de tierra y acumulación de agua en las principales avenidas.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, envió un mensaje público deseando la pronta recuperación de Alma de la Rosa y de Cristo Martínez. El video del momento del impacto recorrió redes sociales en pocas horas y generó una amplia reacción en el mundo del periodismo y entre el público en general, conmocionado por la crudeza de las imágenes registradas en plena transmisión en vivo.