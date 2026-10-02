Un hombre de 80 años atropelló a 13 personas que estaban en la vereda: el terrible video del accidente

La Justicia investiga qué sucedió con el conductor, quien fue trasladado al hospital junto a todos los heridos. Las impactantes imágenes.

El accidente tuvo lugar sobre la avenida General Güemes, en el tramo urbano de la Ruta Nacional 68

Un grave accidente dejó 13 personas heridas , entre ellas cuatro menores de edad, cuando un hombre de 80 años perdió el control del Renault 11 que conducía, subió a la vereda y embistió a un grupo que se encontraba frente a una escribanía.

Por motivos que todavía se investigan, el conductor del auto, un hombre de 80 años perdió el control, salió de la calzada y avanzó sobre la vereda donde estaban reunidas varias personas.

El accidente tuvo lugar sobre la avenida General Güemes, en el tramo urbano de la Ruta Nacional N° 68, en la localidad de Cerrillos, Salta.

La secuencia quedó registrada y las imágenes del video muestran cómo algunas personas alcanzaron a apartarse segundos antes del impacto, mientras otras fueron atropelladas y quedaron tendidas en el lugar. Quienes lograron evitar el choque comenzaron inmediatamente a asistir a los heridos.

Nueve adultos y cuatro menores resultaron heridos

El Ministerio Público Fiscal de Salta confirmó que el accidente dejó nueve adultos y cuatro menores lesionados. Entre ellos se encuentra también el conductor del Renault 11, quien recibió asistencia médica después del impacto.

Tres de los chicos fueron trasladados al Hospital Público Materno Infantil de la capital salteña. Dos, de 11 y 5 años, sufrieron politraumatismos leves y recibieron el alta luego de que los estudios descartaran lesiones de gravedad.

Una bebé de un año continuaba internada en observación, aunque se encontraba fuera de peligro.

El conductor dio negativo en el control de alcoholemia

El hombre de 80 años viajaba solo al momento del accidente. Tras ser identificado, fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó resultado negativo. La Policía constató además que tenía la documentación correspondiente en regla.

La justicia ahora quiere determinar qué provocó que perdiera el control del vehículo. Una de las hipótesis iniciales indica que el conductor podría haber sufrido una descompensación al volante, aunque esa posibilidad todavía no fue confirmada oficialmente.

El auto fue secuestrado para realizar los peritajes correspondientes. Los encargados de la investigación ahora deberán analizar su estado mecánico y reconstruir la trayectoria que siguió desde que salió de la calzada hasta que terminó sobre la vereda.

La Justicia investiga cómo ocurrió el accidente

La fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, interina en la Fiscalía Penal de Cerrillos, ordenó distintas medidas para esclarecer la mecánica del choque.

Un auto subió a la vereda en Cerrillos y dejó 13 heridos en un accidente que quedó filmado.

Entre ellas figuran peritajes de Criminalística, declaraciones de testigos y el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona.

La Fiscalía también dio intervención a la Asesoría de Menores e Incapaces debido a que cuatro de las personas lesionadas son menores de edad. El expediente busca establecer las circunstancias precisas en las que el Renault 11 abandonó la calzada.

El accidente ocurrió frente a una escribanía de Cerrillos, donde varias de las víctimas esperaban para realizar trámites vinculados con un permiso de viaje para menores. La investigación continuará con los resultados de las pericias sobre el auto y el análisis de las filmaciones del momento del impacto, que sin dudas impacta por la violencia del choque.