Licitaron la construcción de viviendas en el oeste: en qué barrio estarán ubicadas

Se trata de diez unidades habitacionales. El proyecto permitirá reubicar a familias que actualmente residen en condiciones habitacionales desfavorables.

El Gobierno provincial, a través del ministerio de Infraestructura, continúa con el proceso licitatorio para la construcción de diez viviendas y el desarrollo de obras destinadas al reasentamiento de familias de los sectores Pacífica, Juvenil y El Morro de la ciudad de Neuquén.

La secretaria de Obras Públicas, María Eugenia Ferraresso y el presidente de la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (Upefe), Sebastián González encabezaron el acto de apertura de sobres al que se presentaron dos empresas interesadas en realizar los trabajos.

La obra cuenta con un presupuesto oficial de 3.782.127.146 pesos, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y un plazo de ejecución de 12 meses. Forma parte del plan de integración socio-urbana que se lleva adelante en esos sectores, pertenecientes a los barrios Gregorio Álvarez, El Progreso y Villa Ceferino.

La ubicación de las viviendas

Las viviendas estarán ubicadas en un predio situado en la intersección de las calles Tchaikovsky y Lago Cardiel del barrio Melipal. Serán cuatro dúplex de dos dormitorios y seis dúplex de tres dormitorios, diseñados bajo criterios de crecimiento progresivo para acompañar las necesidades de cada grupo familiar.

El proyecto permitirá reubicar a diez familias que actualmente residen en condiciones habitacionales desfavorables y en sectores donde su permanencia dificulta la ejecución de obras de infraestructura y la provisión de servicios esenciales.

La licitación incluye la ejecución de infraestructura básica, con provisión de redes de agua potable, cloacas, energía eléctrica, gas natural y obras peatonales, garantizando el acceso a servicios esenciales y mejores condiciones de habitabilidad para las familias beneficiarias.

La construcción de las viviendas constituye una primera etapa del proceso de urbanización integral de estos sectores. Luego, se prevé avanzar con obras de infraestructura de servicios, mitigación hídrica, red pluvial, pavimentación y sendas peatonales que permitirán mejorar la calidad de vida de las familias y consolidar el desarrollo urbano de los sectores Pacífica, Juvenil y El Morro.

En Senillosa

Por otra parte, el Gobierno provincial, a través del ministerio de Infraestructura, llama a licitación pública N° 9/2026 para la obra “Cordones cuneta y redes de agua y energía eléctrica para 179 lotes en Senillosa”. El presupuesto asciende a 2.720.273.868 pesos, a valores de julio de 2026.

En agosto, el gobernador Rolando Figueroa y el intendente de Senillosa, Lucas Páez, firmaron convenios de cooperación que permitirán avanzar, entre otras obras, en el desarrollo de 179 lotes con servicios e infraestructura. El plazo de ejecución es de 240 días.

Las ofertas se recibirán hasta 27 de octubre de este año a las 10, en la Mesa de Entradas del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU), sita en Carmen de Patagones y Félix San Martín de la ciudad de Neuquén. En tanto, la apertura de ofertas se realizará el mismo 27 de octubre a las 13, en Rioja 229, piso 12, también de la ciudad de Neuquén.

La documentación correspondiente al pliego licitatorio podrá solicitarse de manera gratuita a través del correo electrónico: [email protected], a partir del 4 de septiembre de 2026. Asimismo, y a fin de garantizar la accesibilidad, el pliego podrá ser descargado desde la página: www.viviendaneuquen.gov.ar.