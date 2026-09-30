Espectacular rescate en helicóptero de un adulto mayor aislado en un paraje

La evacuación estuvo a cargo de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, junto a la Dirección de Aeronáutica y personal de Manejo del Fuego.

Un espectacular rescate en helicóptero tuvo lugar este miércoles en el noroeste neuquino cuando las autoridades evacuaron a un adulto mayor que permanecía aislado. La crecida de un arroyo imposibilitó a los profesionales llegar a la zona de Huarenchenque por tierra.

La víctima, un hombre con problemas de salud y dolores , pudo ser evacuado y trasladado al hospital de Loncopué .

El rescate estuvo a cargo de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos , junto a la Dirección de Aeronáutica de la Provincia de Neuquén y personal de Manejo del Fuego. Además, fue fundamental la colaboración de un guía local, un familiar del hombre y un enfermero.

La evacuación se concretó durante la mañana de este miércoles, tras recibir el pedido de asistencia durante la tarde noche del martes. Las condiciones del terreno y la imposibilidad de realizar un vuelo nocturno obligaron a postergar la intervención.

Cómo fue el operativo de rescate

La emergencia fue notificada a las autoridades durante la tarde-noche del martes, cuando se solicitó colaboración para asistir al adulto mayor, quien permanecía en su puesto con problemas de salud y dolores.

Llegar hasta allí por tierra no era una opción segura. La crecida de un arroyo por el temporal de los últimos días complicó el acceso y representaba un riesgo para quienes debían participar de la evacuación.

A esa dificultad se sumó el horario: el helicóptero no podía volar durante la noche.

Finalmente, el operativo se concretó esta mañana, alrededor de las 10, cuando despegó el helicóptero de la Dirección de Aeronáutica provincial para funcionar como aeroevacuador sanitario.

Desde el helipunto de Loncopué partieron personal de Manejo del Fuego, un guía local, un familiar y un enfermero para ir en busca del hombre. La maniobra demandó pocos minutos: en aproximadamente 15 minutos estuvieron de regreso.

Una ambulancia aguardaba en Loncopué para continuar con la asistencia. Una vez que aterrizó la aeronave, el adulto mayor fue trasladado inmediatamente hasta el hospital.

Desde la Secretaría de Emergencias indicaron que el procedimiento pudo realizarse gracias al trabajo articulado entre las distintas áreas del Estado y que el traslado se concretó "en cuanto las condiciones lo permitieron".

Cuál es el estado de salud del hombre rescatado

Desde la Secretaría de Emergencias informaron que el hombre fue trasladado en una ambulancia hasta el hospital de Loncopué. Ingresó en estado regular y presentaba leve deshidratación, hipotermia y hambre.

El operativo concluyó cerca de las 12:30, una vez concretada la evacuación y la derivación al centro asistencial.

Con el adulto mayor ya bajo atención médica, la aeronave regresó a Neuquén, dando por finalizado el despliegue que había comenzado el día anterior con el pedido de asistencia.