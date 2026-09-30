Juicio por Azul Semeñenko: las dificultades para la selección del jurado popular, con récord de recusaciones

La cantidad de postulantes apartados obligó a realizar un nuevo sorteo para completar el jurado que deberá juzgar a Roberto Sánchez por el transfemicidio.

La selección del jurado popular que deberá definir la responsabilidad de Roberto Daniel Sánchez por el transfemicidio de Azul Semeñenko no pudo completarse en las dos jornadas previstas por la cantidad de recusaciones planteadas durante los interrogatorios. Por este motivo se sumó una jornada extra para este miércoles.

La tarea encomendada a las partes, Fiscalía, querella y defensa es realizar preguntas a los y las postulantes del jurado popular para detectar la existencia de sesgos en cuanto a las características del hecho que tuvo como víctima a una mujer trans. En este sentido, tienen la posibilidad de requerir al magistrado la recusacion con causa.

El objetivo es descartar aquellas personas que expresan una evidente imparcialidad a la hora de evaluar la prueba ofrecida por las partes. Como menciono el juez Luciano Hermosilla quien interviene en la seleccion, debe visibilizar un jurado imparcial que no tenga preconceptos que de alguna manera lo incentive a creer a una parte.

La expectativa inicial era que las audiencias de este lunes 28 y martes 29 de septiembre fueran suficientes para seleccionar a los 12 jurados titulares y cuatro suplentes que deberán intervenir en el juicio, previsto para comenzar este jueves 1° de octubre. El jurado debe quedar integrado por seis mujeres y seis varones, además de cuatro suplentes.

El jurado popular debera evaluar la prueba durante el juicio contra Roberto Daniel Sanchez acusado de homicidio triplemente agravado por violencia de genero, odio hacia la identidad y ensañamiento.

Normalmente para los juicios por jurado se sortea un listado de 25 mujeres y 25 varones, y con la audiencias de selección de jurado queda conformado. Este juicio, al ser una causa más compleja, con una chica trans víctima, motivo a la Oficina Judicial a hacer sorteo de 40 y 40. Finalmente, se resolvió que el primer dia de audiencia concurran 30 y 30 para ver si en una sola jornada de selección se llegaba al jurado.

El ideal era que los dos dias que quedaban en el medio entre el martes y el jueves 1 de octubre dia de inicio del juicio, las personas que resultaban miembros del jurado cuenten con ese tiempo para acomodarse en lo laboral y familiar teniendo en cuenta que se extendera durante 11 jornadas desde la mañana hasta la tarde. A pesar de las dificultades, los y las postulantes deben tener en cuenta que la participacion es obligatoria salvo unas pocas excepciones.

Pero nunca se imaginaron que se realizaria un record de recusaciones a postulantes del jurado popular. El lunes de los 30 varones y 30 mujeres convocados inicialmente, se presentaron 19 de cada género y, luego de las excusaciones y recusaciones, quedaron cinco varones y una mujer. Es decir que en total, según se explicó durante las audiencias, fueron recusados 20 postulantes.

Este martes, se hizo nuevo sorteo a la mañana de 10 y 10 para el tercer día de audiencia, al ser tan poco plazo de anticipación hay que ver que respuesta de convocatoria hay.

El rol del jurado popular en el juicio de Azul Semeñenko

El jurado no solo evaluará la prueba para determinar si Sánchez es responsable del crimen, también debe votar si se acreditan los tres agravantes planteados por la Fiscalía y la qurella: ensañamiento, odio a la identidad de género y violencia de género.

Cabe destacar que el juicio se extenderá durante al menos 10 jornadas por la gran cantidad de prueba. La evidencia más aguda son las filmaciones que detectaron a Sánchez, de 60 años, en la madrugada del 25 de septiembre de 2025, día del cumpleaños de la víctima, cuando se dirigió a ella en la vía pública con intenciones de contratar un servicio sexual.

Luego las videofilmaciones muestran que Azul subió al vehículo que hizo el recorrido hasta la casa de Sánchez ubicada en barrio Belgrano, al límite de Toma La Familia. Azul Semeñenko ingresó a la casa donde funcionaba la gomería y ese fue el último registro con vida de ella. Unas 24 horas después, las cámaras captaron a Sánchez acercando su camioneta a la entrada e ingresando un bulto envuelto en una manta.

Las siguientes filmaciones muestran el trayecto que realiza de madrugada desde su casa hasta un canal de desagüe ubicado en la calle Pergamino y Trenque Lauquen, en el sector de Valentina Norte Rural. Allí descartó el bulto. En ese mismo lugar, el 14 de octubre de 2025 una pareja que caminaba con su perro encontró el cuerpo envuelto en un nylon y descartado en descomposición. Al realizar un allanamiento en la casa, el personal de criminalística encontró gran cantidad de elementos de prueba, como manchas hemáticas de Azul por toda la casa.

La Fiscalía y la querella sostienen que se trató de un transfemicidio cometido en la casa y atribuyen al acusado las agravantes de ensañamiento, odio a la identidad de género y violencia de género. Después de casi un año de investigación recabaron testimonios que pretenden dar cuenta de las tres condiciones, entre ellas testimonios para acreditar antecedentes de violencia.

Por su parte, el análisis forense determina que Azul fue asesinada mediante golpes con elementos contundentes y al menos 25 puñaladas, entre lesiones overkilling. Para los acusadores, el ataque provocó un sufrimiento deliberado y estuvo motivado por su identidad de género trans.

La defensa, en cambio, reconoce la autoría del homicidio pero sostiene que se trató de un hecho cometido bajo emoción violenta, planteo que implica rechazar los agravantes y buscar una reducción de la cadena perpetua.

Un formulario con 19 preguntas de cara al juicio

Por la complejidad de la causa y por la inclusión del agravante de odio a la identidad de género, se elaboró previamente un formulario con preguntas de la Fiscalía, la querella y la defensa. El juez Luciano Hermosilla seleccionó 19 de esas preguntas y el formulario fue enviado a los postulantes para que lo completaran antes de concurrir a la audiencia.

Las respuestas fueron utilizadas luego durante el interrogatorio y también como fundamento de algunas de las recusaciones. El procedimiento incluyó interrogantes vinculados con la identidad de género, la violencia de género, la posibilidad de que una persona sana pierda el control de sus actos, la denominada emoción violenta, la participación en marchas y las opiniones de los postulantes sobre determinados aspectos que forman parte de las teorías que serán discutidas durante el juicio.

En tanto, el martes la defensa considero que las y los postulantes que participaron en marchas y habían sufrido violencia de genero demostrarian imparcialidad por ser "marchas feministas", y pidio las recusaciones al juez Luciano Hermosilla.

Finalmente, el magistrado hizo lugar solo a dos recusaciones. Consideró que, en el caso concreto de una postulante, existía una combinación de factores que podía generar un sesgo difícil de neutralizar solamente mediante las instrucciones que recibiría el jurado, como así con el varón.

En los otros seis casos, en cambio, rechazó el planteo de la defensa e hizo lugar a la querella que sostuvo que participar de movilizaciones sociales no constituye por sí mismo un motivo para excluir a una persona de un jurado. Planteó que participar de una marcha como el 8 de marzo, día internacional de la muer, constituye una expresión democrática y que lo relevante debía ser determinar si esa posición podía efectivamente condicionar la valoración de la prueba en este caso. Lo cual estuvo descartado cuando los postulantes contestaron que eso no afectaria la aplicacion de la ley.

De esta manera, Hermosilla admitió a tres varones y tres mujeres de los cuales varios habían respondido que participaron de marchas del 8 de marzo, en tanto actividades vinculadas con la reivindicación de una vida sin violencia de género, porque manifestaron que podrían analizar la prueba de manera imparcial y seguir las instrucciones impartidas por el juez.

La discusión por la emoción violenta

Uno de los puntos que atravesó buena parte de los interrogatorios de la defensa fue la posibilidad de que una persona, aun estando en condiciones de comprender sus actos, pueda atravesar una situación de conmoción emocional y perder el control.

La cuestión no es menor porque la defensa de Sánchez sostiene que el homicidio fue cometido bajo emoción violenta, mientras que la acusación sostiene la existencia de los agravantes de violencia de genero, odio a la identidad y ensañamiento que podrían llevar a una condena por homicidio triplemente agravado.

Ante las preguntas de la defensa, varios postulantes dijeron que no concebían que una persona pudiera perder el control de sus actos. Con el derrotero del cuestionario hicieron la salvedad de situaciones consideradas extremadamente graves, y muchos mencionaron como ejemplo la defensa de un hijo o de un familiar.

Claudio Espinoza

La querella utilizó luego esas respuestas para indagar si, aun cuando los postulantes tuvieran una opinión previa sobre esa posibilidad, podrían aplicar las instrucciones jurídicas que recibieran durante el juicio y valorar la prueba presentada. La respuesta fue positiva, por lo que se sostuvo que no se habia demostrado falta de imparcialidad, sino una falta de conocimientos sobre la material penal por lo que el juez no admitio las recusaciones de la defensa y dispuso que para eso estan las instrucciones tecnicas que recibe el jurado antes del juicio.

La participación ciudadana en los casos más graves

El juicio por jurados es el mecanismo mediante el cual ciudadanos participan directamente en la administración de justicia penal. En Neuquén, el sistema se aplica a los casos más graves, entre ellos los delitos contra las personas cuyo resultado haya sido la muerte o lesiones gravísimas, cuando la Fiscalía solicita una pena superior a los 15 años de prisión. En el caso de Azul la pena prevista es la condena a cadena perpetua.

El tribunal está integrado por 12 titulares y cuatro suplentes, con paridad entre mujeres y varones. La selección es una instancia previa fundamental: se trata de determinar quiénes serán los ciudadanos que estarán habilitados para escuchar la prueba y participar de esa decisión. Mientras las recusaciones con causa son ilimitadas, tanto la fiscalía y la defensa tienen la posibilidad de una recusación sin causa.

En el caso de Azul, esa etapa previa terminó siendo más compleja de lo previsto. Mientras este miércoles se trabaja en la conformación del jurado popular para el juicio contra Sánchez, el juez Hermosilla ya le anticipo a los ciudadanos seleccionados que la obligación está impuesta por Constitución desde la reforma. "Si bien hoy es algo complejo y molesto al finalizar se van a sentir gratificadas, porque cumplen la función más importante".

Ademas, aclaro que si bien la participación es obligatoria tendrá en cuenta algunas cuestiones como un viaje programado de un jurado, o una jornada laboral de otro de ellos. Por último, lanzo una indicación: "Hasta el jueves no lean cuestiones del caso, no busquen información, busquen mantenerse al margen de la inteligencia artificial que les da un sesgo en las respuestas. Es lo que ustedes analicen de la prueba y de manera conjunta tomen decisión", subrayo.