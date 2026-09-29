Costas 100% libres: así inician las obras en el barrio Bocahue sobre el río Neuquén

El proyecto del Paseo Costero Río Neuquén dio un paso clave hacia su trazado definitivo. Esta mañana, la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, y el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, visitaron el barrio Bocahue y se reunieron con sus vecinos para coordinar el desarrollo de los trabajos durante los meses que demandará la obra de apertura de este estratégico sector.

Durante la recorrida por el sector, Pasqualini destacó que, con este paso, la Municipalidad de Neuquén concretará uno de los objetivos centrales de la gestión del intendente Mariano Gaido: alcanzar el cien por ciento de las costas libres para el disfrute de la comunidad. Esta iniciativa busca consolidar el acceso público e irrestricto a todas las riberas de la capital provincial, luego de liberar el tramo del barrio Bocahue sobre el margen del río.

La funcionaria puntualizó que este tramo del paseo tendrá características similares a toda la costa neuquina y dará continuidad al trayecto que comienza en el parque Agreste y sigue por Rincón del Río, Rincón de Emilio y Rincón Club de Campo. “Nos permitirá llegar hasta el mirador doble ubicado en el Parque del Este. Estamos muy contentos y felices de poder llevar adelante el cien por ciento de las costas libres, que fue y es el objetivo que tuvimos al inicio de la gestión", sostuvo Pasqualini, al tiempo que remarcó la importancia de la integración urbana.

La obra incluirá la infraestructura necesaria para que los vecinos disfruten de un espacio recreativo y deportivo de primer nivel, equipado con bicisendas, un sector exclusivo para quienes realizan caminatas o salen a correr y postas saludables. En cuanto a los plazos previstos para la finalización de los trabajos, Pasqualini estimó que la inauguración se concretará dentro de 8 a 10 meses, completando así una red integral que permitirá alcanzar los 36 kilómetros de Paseo Costero unificados sobre las márgenes de los ríos Limay y Neuquén.

"Iniciaremos la obra y acordamos con los vecinos del barrio cómo gestionar las tareas durante el desarrollo de los trabajos. El lugar seguirá cerrado por motivos de seguridad hasta garantizar la correcta circulación y habilitar el acceso público definitivo", explicó Pasqualini. "Una vez que la obra finalice y tengamos garantizada la libre circulación y la seguridad vial en el tránsito, abriremos las puertas para toda la ciudadanía", agregó la funcionaria municipal.

Por su parte, Alejandro Nicola detalló que los equipos técnicos ya realizan el replanteo y el recorrido de toda la traza que atravesará el barrio Bocahue. El secretario precisó que serán aproximadamente 1000 metros de desarrollo con la misma estética y estándares de calidad que los paseos ya existentes: "La arquitectura es similar, con una vereda peatonal y una bicisenda, permitiendo la circulación tanto a pie como para quienes se desplazan en bicicleta o monopatín".

Asimismo, Nicola agregó que el sector contará con moderno mobiliario urbano, áreas de descanso e iluminación LED de última tecnología, aprovechando al máximo el entorno natural del río Neuquén. Para la gestión municipal, este avance consolida la transformación del espacio público, dado que una obra emblemática para la ciudad permitirá extender mil metros más el paseo costero e integrar definitivamente este sector al patrimonio de la capital.