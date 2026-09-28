Hallaron un cuerpo en el río Nahueve durante la búsqueda del policía de Chos Malal

El hallazgo se produjo en el mismo punto donde ayer habían encontrado el chaleco salvavidas. Conmoción en la zona.

El intenso operativo que se desarrolla desde ayer en Bella Vista tuvo un desenlace que todos temían. Esta mañana, los equipos de búsqueda localizaron un cuerpo en las aguas del río Nahueve , en el sector conocido como El Negrete.

El hallazgo, confirmado a LM Neuquén por fuentes policiales cercanas a la investigación, se produjo en el mismo punto donde ayer habían encontrado el chaleco salvavidas, a unos 3.500 metros aguas abajo de la pasarela donde volcó el kayak.

Por estas horas se aguarda la confirmación oficial de la identidad por parte de las autoridades judiciales. Con la prudencia que exige el caso, todo indica que se trataría de Mario Héctor Zalazar, de 41 años, el sargento de la División Tránsito de Chos Malal buscado desde ayer.

Gentileza FM Patagonia

Como informó este diario, el accidente ocurrió el domingo alrededor de las 17 en inmediaciones de la histórica pasarela de Bella Vista. Zalazar navegaba en un kayak doble junto a su prima cuando chocaron contra un árbol semisumergido por la crecida del río. La embarcación se dio vuelta, la mujer logró sujetarse de unas ramas y ponerse a salvo, mientras que el efectivo fue arrastrado por la corriente.

El rastrillaje se había retomado hoy desde las 7 de la mañana con un fuerte despliegue: buzos de Bomberos de la Policía, drones, una embarcación y personal de la zona, a la espera del helicóptero del SIEN.

En el lugar trabaja ahora Criminalística para las pericias de rigor y la identificación del cuerpo.

La familia, que permaneció toda la noche en la Escuela 21 de Bella Vista a la espera de un milagro, ya fue notificada del hallazgo.

El dato que generó alarma

Un dato que sumó alarma al operativo y que este medio conoció de fuentes del entorno familiar es que el efectivo policial no sabía nadar. En la familia tampoco entienden por qué se decidió a experimentar el kayak en un escenario tan desfavorable, con el río desbordado por el temporal de El Niño que azota toda la cuenca.

El hombre era muy conocido en Chos Malal, padre de una hija adolescente de 15 años que junto a su madre pasó la noche en vela en el puesto de operaciones montado en la Escuela 21.

El Nahueve nace en las lagunas de Epulauquen, recorre entre 60 y 76 km en dirección sur-sureste y desemboca en el Neuquén. Desde Bella Vista hacia Andacollo atraviesa Los Carrizos, Los Clavos, Camalón y Cayanta. Todo ese corredor será rastrillado hoy con vuelos bajos.

Hace menos de dos años, el norte neuquino ya vivió una historia parecida. El 20 de diciembre de 2024, el joven criancero Javier Valdez, de 21 años, cayó al río Varvarco en Aguas Calientes cuando una pasarela precaria colapsó mientras arreaba animales. Su hermano se salvó. A Javier lo buscaron 24 días entre tormentas y turbidez. Lo encontraron sin vida el 13 de enero de 2025 en Piedra del Toro.