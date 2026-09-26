Con más de 240 estudiantes, el Centro de Convenciones Domuyo fue el epicentro de una reñida final donde la Copa Robótica 2026 quedó para "Sanjobits101" del "Colegio San José de Rosario".

Santa Fe ganó la Copa de Robótica y representará a Argentina en el "FIRST Global 2027".

Este sábado culminó la " Copa Robótica Educabot 202 6 ". Después de casi seis meses de competición, el Centro de Convenciones Domuyo fue este fin de semana el escenario de la gran final, con más de 240 estudiantes de todo el país que llegaron con un mismo objetivo: levantar la copa.

La competencia reunió a 48 delegaciones que buscaron quedarse con el título nacional en una definición que, según se anticipaba, prometía estar muy pareja. Además, estuvo en juego la clasificación al FIRST Global Challenge 2027 , el certamen internacional que cada año convoca a jóvenes talentos de distintos países del mundo.

Aunque los partidos comenzaron en horas de la mañana, hubo que esperar hasta las 17 horas para conocer qué equipos llegaban a la instancia final. Con apoyo de familias y el aliento de quienes habían conseguido avanzar hasta cierto punto, llegó el momento de procesar los resultados de los partidos jugados y qué provincias integraban el podio.

De esta manera, "Sanjobits101" de Santa Fe fue la ganadora con 1350 puntos. Si bien "Eternos 2.0" de la Provincia de Mendoza tenía el mismo puntaje, el jurado tuvo en cuenta las tarjetas rojas y amarillas acumuladas durante los partidos. Por último, el podio cerró con el equipo "Bots.DS", proveniente de Formosa, que se quedó con el tercer puesto.

"No hay palabras": la emoción de los santafesinos al consagrarse campeones

Gritos, aplausos y abrazos convivieron en el mismo instante en el que se visualizaba en pantalla que los cinco jóvenes santafesinos representarían a Argentina en el FIRST Global Challenge 2027.

El mentor, Hernán Mariano Galardi, relató a LM Neuquén que el proceso fue "increíble" y recordó que los adolescentes se esforzaron por encontrar "siempre su mejor versión".

Los chicos confiesan que les daba miedo no ingresar en los primeros ocho, pero, felices, destacan que "se le dio".

Habrá tiempo de festejar y de prepararse para el Mundial del año que viene porque su mayor deseo es "representar a la Argentina de la mejor manera posible".

Claudio Espinoza

Con este equipo hasta el final

Hernán cuenta que los chicos son "espectaculares" y que, si bien integran tercer y quinto año de la modalidad de electrónica y electromecánica, toda la comunidad educativa del Colegio San José de Rosario está "orgullosa de que los representen" y que, a pesar de la distancia, había profesores y directivos viendo el certamen a través del streaming y cerró calificando la victoria como una "alegría inconmensurable".

El podio de la copa tuvo su recompensa

Otro de los grandes incentivos de la jornada fue el premio destinado a las instituciones educativas: los tres primeros puestos accedieron a un fondo total de 100 millones de pesos en equipamiento tecnológico para sus colegios y jurisdicciones.

El arbitraje, toda una experiencia

La puesta en marcha de los partidos debía tener jueces que garantizaran la transparencia de los enfrentamientos.

Claudio Espinoza

Araceli fue una de las árbitros que expresó su satisfacción por la experiencia y destacó la "cooperación" en una competencia tan valiosa. Acto seguido, comentaron que el objetivo era advertir a los participantes en cada instancia sobre los estacionamientos y movimientos. La joven concluyó su análisis destacando el "gran potencial" que se vio a lo largo de toda la "Copa Robótica 2026".

Objetivo cumplido

El referente internacional en tecnología educativa vinculada a XRP (Experience Robotics Platform), David Schulz, subió al escenario para felicitar a los participantes y aseveró: "Lo que sucedió y están viendo no son niños construyendo robots. Son robots construyendo los líderes del futuro".

En esta línea, se recordó que la iniciativa nacional e inclusiva tiene como objetivo que los estudiantes de todo el país aprendan y resuelvan desafíos con tecnología. A través de la robótica y las disciplinas STEAM, se promueve el desarrollo de habilidades clave como el pensamiento lógico, la creatividad y el trabajo en equipo, acompañando a docentes y estudiantes en una experiencia educativa motivadora y conectada con problemas del mundo real.

La temática de la edición 2026 fue la energía eólica. Los equipos crearon, innovaron y resolvieron problemas relacionados a esta energía renovable tan importante en nuestro país y para el futuro de nuestro planeta.

Cómo quedó el ranking final

Con el conteo exacto de los puntos recolectados durante tres partidos se realizaron en instancia final, así quedó compuesto el ranking nacional de la Copa Robótica 2026:

Claudio Espinoza

Autoridades provinciales presenciaron la "Gran Final"

La Copa Robótica es organizada por Educabot junto al Gobierno de la Provincia del Neuquén, a través de los ministerios de Educación y de Juventud, Deportes y Cultura —con ECyDENSE—, la Agencia Neuquina de Innovación para el Desarrollo (Anide), la Legislatura provincial y la Municipalidad.

La ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz hizo hincapié en "competir participar y aprender" en una instancia de estas características y celebró el encuentro de tantos estudiantes que conocieron la provincia durante estos días.

Por su parte, el secretario de Anide, Joaquín Perren, destacó el valor de generar espacios donde la tecnología pueda convertirse en una herramienta concreta para aprender, crear y resolver problemas. En este sentido, celebró la "gran fiesta de la ciencia" y la vital importancia de aprender a trabajar en equipo.

Por último, el diputado provincial Matías Martínez expresó su orgullo porque una competencia de tanto valor para el desarrollo del futuro se realice en Neuquén y alentó a todos los partícipes a continuar la formación en robótica, inteligencia artificial y programación.