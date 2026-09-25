Gregorio Álvarez: le disparó tres veces en la cara y lo acusaron por intento de homicidio

El hombre también fue acusado de intentar matar al hermano de la víctima cuando efectuó seis balazos sin llegar a herirlo. Quedó detenido en prisión domiciliaria.

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La Justicia de Neuquén formuló cargos contra un hombre identificado como L.A.L.S por intentar matar a otro al dispararle tres veces en la cara en el barrio Gregorio Álvarez , lo que provocó una hemorragia que puso en peligro su vida. El acusado también efectuó seis disparos contra el hermano de la víctima cuando se acercó a su vivienda para reclamarle la agresión.

La fiscal del caso, Lucrecia Sola calificó la conducta como homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en grado de tentativa, en concurso real con abuso de armas , en carácter de autor.

El primer ataque sucedió el 15 de septiembre , alrededor de las 8.22, en el barrio Gregorio Álvarez de Neuquén capital. Según la acusación, la víctima estaba sentada en un vehículo abandonado, propiedad de su familia, cuando el imputado se acercó en bicicleta y comenzó a dispararle. El acusado efectuó tres disparos con un arma de fuego en su dirección.

Dos de los proyectiles impactaron contra la puerta trasera izquierda del vehículo, mientras que el tercero alcanzó a la víctima en el pómulo izquierdo. La bala ingresó por la zona del maxilar y quedó alojada en el lóbulo témporo-parietal derecho.

El hombre efectuó tres disparos contra la víctima.

El disparo le provocó una hemorragia que puso en peligro su vida

Como consecuencia del disparo, el hombre sufrió una hemorragia que puso en peligro su vida de manera real y efectiva. Permanece internado y todavía no es posible determinar las posible si tendrá secuelas o si sufrirá una eventual deformación en el rostro.

La lesión también le provocó una inutilidad para sus tareas habituales por un período superior a un mes.

Luego del primer ataque se produjo un segundo episodio. De acuerdo con la acusación, el hermano de la víctima se dirigió hasta la vivienda del atacante ubicada a dos cuadras del lugar para reclamarle por la agresión. El acusado efectuó seis disparos directamente hacia él aunque no logró herirlo. Por este hecho, la fiscal Sola le atribuyó el delito de abuso de armas.

La fiscal del caso, Lucrecia Sola calificó la conducta como homicidio agravado.

En conjunto, la fiscalía calificó la conducta como homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en grado de tentativa, en concurso real con abuso de armas y en carácter de autor.

El atacante también le disparó al hermano de la víctima

Tras la formulación de cargos, la fiscal Sola solicitó que el imputado permanezca detenido durante seis meses bajo prisión preventiva. Fundamentó el pedido por la existencia de riesgos de fuga, de entorpecimiento de la investigación y de peligro para las víctimas y su entorno.

El debate sobre el riesgo de fuga se basó en que el imputado permaneció oculto durante varios días y recién se presentó ante el Departamento de Seguridad Personal el 22 de septiembre, es decir seis días después del ataque. Además, la fiscal señaló que, de acuerdo con la calificación provisoria, la expectativa de pena parte de un mínimo de cinco años y seis meses de prisión efectiva.

El acusado efectuó seis disparos directamente hacia el hermano de la víctima.

Sobre el riesgo de entorpecimiento, Sola indicó que el arma utilizada todavía no fue encontrada y que existen personas que podrían verse condicionadas por la influencia del imputado. Incluso, algunos vecinos manifestaron temor por aportar información y sufrir represalias por eso.

Medidas cautelares

En ese sentido, la fiscal del caso sostuvo que existe un riesgo concreto para las víctimas y su entorno, debido a las amenazas y los disparos que ya se produjeron.

La defensa se opuso a la prisión preventiva y solicitó que la medida se cumpla bajo prisión domiciliaria, con monitoreo electrónico y prohibición de contacto con las víctimas y otras personas vinculadas con la investigación.

El personal de la Comisaría 21 recibió el aviso sobre una persona herida de arma de fuego en calle 8 del barrio Gregorio Álvarez.

La jueza Carina Álvarez consideró que estaban acreditados los tres riesgos procesales, aunque con una intensidad menor a la sostenida por la Fiscalía. Por ese motivo, resolvió imponer la prisión domiciliaria durante seis meses, con el monitoreo de la tobillera electrónica.

Hasta que el dispositivo pueda ser colocado, la magistrada ordenó una consigna policial permanente en el domicilio donde cumplirá la medida. La jueza también le prohibió al imputado mantener contacto con los integrantes de la familia de las víctimas, con sus vecinos y con otras personas vinculadas con la investigación.