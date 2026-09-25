Experto y veloz: un ladrón abrió una camioneta y robo en pleno centro ante la vista de todos

Todo quedó grabado. El joven delincuente tardó pocos segundos en violentar la cerradura de una Toyota Hilux en plena Avenida Argentina.

El video muestra cómo el delincuente abre la camioneta y huye en escasos segundos.

Con un destornillador en mano, un joven delincuente abrió la puerta de una camioneta estacionada en pleno centro con la intención de robar.

La habilidad del joven delincuente quedó registrada en una cámara que detectó el movimiento sospechoso alrededor de los vehículos.

El video trascendió en las últimas horas y registra un robo en el boulevar de la Avenida Argentina. En las imágenes se ve a un joven vestido de negro con gorra al tono que pasa observan detenidamente a sus alrededores, de forma sospechosa, antes de vandalizar la cerradura de una camioneta Toyota Hilux.

El tema es que no advirtió que estaba siendo grabado a sus espaldas desde un edificio. Ni bien rompió la cerradura, logró abrir la puerta en pocos segundos. Las imágenes se cortan, pero al parecer se llevó algo del interior del vehículo. Ni bien sacó el cuerpo de la camioneta, comenzaron a silbarle para llamar la atención del joven delincuente.

Inmediatamente apuró el paso y se dirigió hacia la esquina de República de Italia por la Avenida Argentina.

Se desconoce cuál fue el faltante y si el propietario de la camioneta radicó la denuncia ante la policía.

Dos robos frustrados y tres demorados en pleno centro

A principios de septiembre, otros delincuentes no alcanzaron a llevarse ningún botín. En esa oportunidad, tres hombres fueron demorados durante dos intervenciones policiales realizadas en distintos puntos del centro de Neuquén. En uno de los casos, los efectivos lograron evitar el robo de una bicicleta, mientras que en el otro interceptaron a dos sospechosos que habrían sustraído elementos del interior de un vehículo.

Los procedimientos fueron realizados por personal de la Comisaría Primera, con la participación de patrulleros motoristas y bicipolicías que se encontraban realizando tareas de prevención en la zona céntrica.

El primer episodio ocurrió en inmediaciones de Diagonal Alvear y La Rioja. La Policía recibió una alerta sobre un hombre que estaba intentando llevarse una bicicleta que se encontraba en la vía pública.

A partir de la descripción aportada, los efectivos comenzaron a recorrer el sector y lograron localizar a un hombre cuyas características coincidían con las informadas. Al advertir la presencia de los uniformados, el sospechoso intentó escapar corriendo.

Sin embargo, no logró alejarse demasiado. Los motoristas policiales consiguieron interceptarlo y, según se informó, llevaba consigo parte de la bicicleta que habría intentado sustraer.

El hombre fue trasladado a la sede policial, mientras los efectivos continuaron con las tareas para localizar a la propietaria del rodado. Finalmente, pudieron identificarla y recuperar la bicicleta.

La mujer recibió nuevamente su rodado y fue asesorada sobre los pasos que debía seguir para realizar la denuncia correspondiente.

La segunda intervención se produjo también en el sector céntrico, luego de una alerta emitida por personal policial que se encontraba trabajando en inmediaciones de Casa de Gobierno.

En este caso, la advertencia estaba relacionada con el robo de elementos que habían sido sustraídos del interior de un vehículo estacionado en la calle. Ante la información recibida, patrulleros motoristas y bicipolicías de la Comisaría Primera desplegaron un operativo en la zona para intentar localizar a los sospechosos.

Durante el procedimiento, los efectivos detectaron a dos hombres que, al notar la presencia policial, intentaron escapar. Cada uno tomó una dirección diferente para tratar de evitar ser alcanzado.

La maniobra no dio resultado. Gracias al trabajo coordinado entre los policías que participaban del operativo, ambos fueron interceptados y demorados.