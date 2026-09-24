Vialidad advierte que habrá una semana de corte total de trásito por voladuras en una ruta neuquina

La interrupción se extenderá desde el sábado 26 de septiembre hasta el sábado 3 de octubre, inclusive, por trabajos vinculados a la pavimentación del corredor.

La Dirección Provincial de Vialidad informó que habrá un corte total al tránsito en la Ruta Provincial 23 , entre Rahue y Pilo Lil, debido a la realización de tareas de voladuras necesarias para avanzar con la obra de pavimentación que se ejecuta en ese tramo.

La interrupción comenzará el sábado 26 de septiembre y se extenderá hasta el sábado 3 de octubre, inclusive . Según explicó Vialidad, la medida responde a la necesidad de garantizar condiciones de seguridad mientras se desarrollan los trabajos.

Las tareas habían sido anunciadas previamente y fueron reprogramadas por las empresas contratistas CN Sapag y RJ Ingeniería , de acuerdo con el cronograma previsto para la obra.

Qué deberán tener en cuenta quienes viajen por la Ruta 23

Durante el período en que se mantenga el corte, Vialidad solicitó a quienes tengan previsto circular por la zona organizar sus desplazamientos con anticipación y respetar las indicaciones del personal que participe del operativo.

La interrupción afecta un sector de una ruta de importancia para la comunicación entre distintas localidades del centro y sur de la provincia, por lo que se recomienda considerar el cierre al momento de planificar viajes por la región.

Para realizar consultas sobre el estado de la ruta y las condiciones de circulación, Vialidad Neuquén habilitó el Servicio de Atención al Usuario, a través del número 2942-572138.

También se encuentra disponible la línea de contacto de la empresa contratista, 299-4019903, para obtener información vinculada con los trabajos.

La pavimentación de la Ruta 23

La intervención sobre la Ruta Provincial 23 forma parte del Plan Vial Neuquén 2026, que contempla obras de pavimentación y repavimentación sobre 2.050 kilómetros de rutas provinciales.

El objetivo del programa es mejorar la accesibilidad, integrar distintas regiones y generar nuevas condiciones para el desarrollo de actividades turísticas y productivas.

La iniciativa se encuentra incluida dentro de una planificación más amplia denominada “1000 razones, 1000 obras”, presentada por el gobernador Rolando Figueroa durante el balance de sus mil días de gestión.

La Ruta Provincial 23 constituye una traza estratégica para la provincia porque conecta localidades como Villa Pehuenia, Aluminé, Pilo Lil y Junín de los Andes. Además, permite vincular pasos internacionales de importancia, entre ellos Pino Hachado, Icalma y Mamuil Malal.

Un corredor clave para la región del Pehuén

La pavimentación de la Ruta 23 se desarrolla por tramos y forma parte de un plan destinado a completar la totalidad del corredor.

De acuerdo con el proyecto, las obras permitirán mejorar la transitabilidad durante todo el año, fortalecer el movimiento turístico y productivo y consolidar la integración territorial de la región del Pehuén.

En ese contexto, el corte previsto entre Rahue y Pilo Lil durante una semana responde a una etapa específica de los trabajos: las voladuras necesarias para continuar con la construcción de la pavimentación.