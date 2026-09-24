¿Renuncia, licencia o destitución? Qué puede pasar en esta horas con el intendente Asaad

El Concejo Deliberante define si lo suspende o expulsa por "inhabilidad moral", el mismo camino que transitó Gloria Ruiz. Cómo están los votos.

Vista Alegre vive una semana turbulenta para el futuro político del intendente José "Turco" Asaad , quien además preside el Partido Justicialista de Neuquén . Este jueves el Concejo Deliberante tiene sesión ordinaria y podría tratar el tema, que aún no está claro. También puede ser en una extraordinaria.

Se reúne para definir si lo suspende preventivamente o directamente lo expulsa. Todo este escenario, en caso de que no llegue una renuncia, que al parecer, por fuentes consultadas por LM Neuquén , el intendente dijo que presentará pruebas que acrediten que no ejerció violencia de género contra su expareja, el pasado domingo en su domicilio, en una chacra de esa localidad.

Asaad tiene otro frente que sortear y es el partidario. La vicepresidenta del PJ, Anahí Váldez, ya adelantó su postura y le pidió públicamente que presente la renuncia, al igual que lo hizo el gobernador de la provincia, Rolando Figueroa . "La verdad es que, si las cosas son como dice la denuncia, creo que Asaad tiene que renunciar", dijo.

José Asaad, intendente de Vista Alegre. Uno de los pocos peronistas que ganó una intendencia en Neuquén.

Como Vista Alegre no tiene Carta Orgánica propia, rige la Ley 53 del Régimen Municipal. Su artículo 161 establece que la suspensión preventiva del intendente procede de pleno derecho cuando un juez califica en la causa la existencia de "semiplena prueba de responsabilidad" por la comisión de un delito.

Violencia de género con el intendente de Vista Alegre: ¿Hay remoción?

Recién con sentencia firme condenatoria procede la destitución de pleno derecho; y si hay absolución o sobreseimiento definitivo, el intendente recupera automáticamente todas sus facultades. La causa contra Asaad aún no está ni arrancando, pero se sabe que le pedirán "inhabilidad moral", la misma causa por la que destituyeron a la exvicegobernadora Gloria Ruiz, sin que siquiera se le hayan formulado cargos.

Ese es el camino judicial. Pero hay otro, político, y la Constitución provincial habilita al Concejo Deliberante a suspender o remover al intendente por dos tercios de los votos de la totalidad de sus miembros, en razón de "inhabilidad física o moral sobreviniente" según el artículo 277.

Los números en el Concejo Deliberante

Es justamente esa vía —la de la inhabilidad moral— la que invocaron los cuatro concejales que ya firmaron la nota pidiendo la remoción o suspensión de Asaad: Enzo Durán, Cecilia Martínez y Marisel Muñoz (los tres del MPN) y Antonio "Beco" Osés (Juntos por la Vida, colectora del MPN). Son cuatro sobre los siete concejales que integran el cuerpo.

Concejales de Vista Alegre podrían sesionar este jueves para destituir a Asaad.

Con esos cuatro presentes alcanzaría, en principio, para resolver una licencia. Pero para la destitución, la Constitución exige dos tercios de la totalidad de los miembros: es decir, cinco de los siete concejales.

Ahí es donde el resultado se vuelve incierto, porque todavía no está claro si sumarán un quinto voto entre los tres que no firmaron: Munir Chacón (asumió por Comunidad, aunque milita en el PRO) Noelia Jara (también dentro de Juntos por la Vida) y Sandra Hernández, presidenta del cuerpo, del espacio de Asaad es hija de una histórica militante peronista, como Provinda Hernández.

Los ediles que ya firmaron pidieron tratar la petición "con preferente despacho" y convocar, de ser necesario, a sesión extraordinaria. Resta confirmar si esa sesión también se realiza este jueves o en otra fecha.