El intendente de Vista Alegre habló tras la denuncia por violencia: "No refleja lo que ocurrió"

José "El Turco" Asaad, fue denunciado por violencia de género. Negó los hechos en un comunicado en sus redes. Qué dijo.

El intendente de Vista Alegre y presidente del PJ neuquino, José "El Turco" Asaad , salió a responder a la denuncia por presunta violencia de género que presentó su expareja. A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, negó "los hechos de violencia" que se le atribuyen y sostuvo que la versión difundida "no refleja lo que ocurrió".

Adelantó que presentará "pruebas, testimonios presenciales y todos los elementos necesarios para esclarecer lo sucedido" ante la Justicia, y remarcó que no va a "responder acusaciones con acusaciones", sino "con pruebas" de lo sucedido en su domicilio de la zona rural de la localidad.

También pidió no exponer "cuestiones personales y familiares" ni a las "personas involucradas", y evitó una disputa pública con la denunciante, quien además es empleada del sistema público de la provincia de Neuquén.

Se sabe también que el caso tiene alguna repercusión en el ámbito político local, ya que se está presentando un pedido de informe sobre la situación, en caso de que la denuncia sea tomada por el Ministerio Público Fiscal. El Concejo Deliberante está presidido por la concejal Sandra Hernández, mano derecha del intendente.

Denuncia por violencia de género

La denuncia se radicó el pasado domingo a las 17.55, en la Comisaría 49 de Vista Alegre, luego de un revuelo que hubo en la chacra del intendente, donde acudió la policía por los hechos que se registraron.

Según el acta policial, la denuncia incluye acusaciones de violencia verbal, física y psicológica, y es, según consigna la denunciante, la primera vez que denuncia un episodio de maltrato.

En su declaración, la mujer sostiene que concurrió a la vivienda de Asaad y que, según su relato, este la tomó del cuello "sin mediar palabra", la empujó hacia el exterior, la arrojó al suelo y le propinó un golpe de puño en el rostro. Reconoce que, al intentar defenderse, le dio dos o tres cachetadas. Todo ese episodio habría durado, según la denuncia, poco más de 40 minutos.

Según consta en el acta, se presentó alrededor de las 17 en su propio vehículo, que dejó estacionado frente al domicilio. Explicó que, previamente, mantenía una conversación por WhatsApp con Asaad para ordenar cuestiones vinculadas al divorcio y que fue en ese intercambio donde él le confirmó que en ese momento estaba con otra persona, por lo que decidió acercarse. Ingresó por el lateral de la vivienda, a través de una tranquera, y golpeó la puerta.

De acuerdo con su relato, además de los golpes, el intendente la arañó y le lanzó insultos y expresiones intimidatorias. Cuando ella le dijo que iba a denunciarlo, él le respondió que lo hiciera, que trajera a la policía y que no le importaba.

De acuerdo con el acta, cuando la policía se hizo presente, Asaad habría exclamado "llévensela". La mujer no solicitó medidas cautelares.

Informó que certificará sus lesiones en un hospital y que ampliará la denuncia con el correspondiente certificado médico.

Asaad sostuvo en su comunicado que esa versión de los hechos de la denuncia no refleja lo que realmente ocurrió y que lo probará en la Justicia.