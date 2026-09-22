Una nube de humo negro sorprendió en Neuquén: qué pasó y cómo se provocó el incendio

Las llamas pudieron advertirse durante la mañana y fueron controladas en pocos minutos. La Municipalidad explicó cómo se produjo el hecho.

Un incendio intencional se desató este martes por la mañana en Parque Norte de Neuquén y generó una rápida intervención de Bomberos y de Defensa Civil. El fuego afectó un sector utilizado para el acopio temporal de restos de poda y fue controlado en pocos minutos, antes de que pudiera extenderse hacia otras áreas del espacio natural.

Francisco Baggio, subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de la Municipalidad de Neuquén, explicó que el incendio fue detectado alrededor de las 7:10, luego de que el sereno que trabaja en el predio diera aviso a Defensa Civil. Según indicó, el fuego habría comenzado entre las 7 y las 7:05 y, en principio, habría sido provocado de manera intencional.

El sector afectado es una explanada de tierra preparada para almacenar de manera temporal ramas y restos de poda que se generan por las tareas de mantenimiento de Parque Norte . Allí había un montículo de aproximadamente tres metros por tres metros de ramas, principalmente de pino.

La presencia de madera resinosa hizo que las llamas alcanzaran una importante altura y que el incendio pudiera observarse desde distintos sectores del parque, aunque la superficie realmente afectada fue reducida. Baggio explicó que la explanada tiene unos 50 metros por 50 metros y funciona como un espacio de acopio hasta que el material es trasladado a un centro de transferencia.

Tras recibir el aviso, Bomberos llegó rápidamente al lugar y luego se sumó el equipo hidrante de Defensa Civil. También intervinieron el camión y el vehículo de ataque rápido contra incendios de la Municipalidad de Neuquén.

De acuerdo con el funcionario, el fuego pudo ser contenido en unos diez minutos y, alrededor de las 8, fue controlado.

Investigan cómo se inició

En principio, la información recabada apunta a que dos personas que se encontraban retirando leña del sector habrían iniciado el fuego. Baggio señaló que se trataría de personas en situación de calle, aunque aclaró que todavía no se pudo determinar si permanecen habitualmente en Parque Norte o si habían llegado únicamente para retirar madera.

La situación generó preocupación debido a que el área cuenta con numerosos accesos y una importante circulación de vecinos que utilizan el lugar para hacer actividad física, recrearse o simplemente recorrer sus senderos.

“Los usuarios de Parque Norte son nuestros principales colaboradores”, destacó Baggio, al remarcar que, además del aviso inicial del sereno, varios vecinos que se encontraban en el parque alertaron sobre la presencia de las llamas.

Una zona donde está prohibido cortar árboles o sacar leña

Parque Norte es un área natural protegida y, por ese motivo, existen restricciones específicas sobre las actividades que pueden realizarse dentro del predio. Baggio recordó que está prohibido extraer árboles, cortar leña o realizar acciones que no estén vinculadas con la recreación, el deporte, el esparcimiento y la contemplación del espacio.

Cualquier actividad especial, como una competencia deportiva, una carrera o un evento masivo, requiere autorización del área de Ambiente del municipio.

En ese sentido, el funcionario señaló que retirar leña del lugar no está permitido y que las personas que realizan ese tipo de actividades pueden quedar alcanzadas por las normas ambientales vigentes.

El riesgo aumenta con el viento

Aunque el incendio de este martes fue controlado rápidamente y no avanzó sobre una superficie mayor, desde Defensa Civil remarcaron que un escenario similar podría tener consecuencias mucho más graves bajo determinadas condiciones meteorológicas.

Baggio recordó que durante el domingo se registraron fuertes vientos en la región y advirtió que un incendio de estas características, con ráfagas, podría haberse transformado en una situación de extrema gravedad.

La vegetación de Parque Norte, tanto la autóctona como la implantada, contiene especies y materiales con una importante carga de combustible. Por eso, desde el municipio insistieron en la necesidad de extremar los cuidados, especialmente con el uso del fuego y los elementos que puedan generar una chispa.

Uno de los principales riesgos señalados por Defensa Civil está relacionado con el hábito de fumar. Por eso, recomendaron no arrojar colillas ni utilizar fuego dentro del área protegida.

Un espacio natural de 60 hectáreas

Parque Norte ocupa unas 60 hectáreas de área natural protegida en el corazón de la ciudad de Neuquén. El lugar recibe diariamente a deportistas, caminantes y vecinos que utilizan sus senderos y espacios verdes.

Desde el municipio señalaron que el control del predio no depende únicamente de Defensa Civil, sino que también intervienen las áreas de Espacios Verdes y de mantenimiento de Parque Norte.