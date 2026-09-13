Un voraz incendio consumió una casa en barrio San Lorenzo Norte

Un voraz y dramático incendio destruyó por completo una vivienda en el barrio San Lorenzo Norte de la ciudad de Neuquén durante las primeras horas de la madrugada del sábado. El trágico episodio generó una profunda conmoción y momentos de angustia entre los residentes de la zona oeste de la capital provincial, quienes observaron con impotencia cómo la estructura era consumida velozmente por las llamas.

Las imágenes registradas por los propios vecinos mediante teléfonos celulares evidencian la magnitud descontrolada del siniestro. En las filmaciones difundidas a través de redes sociales se puede observar cómo el fuego envolvió la propiedad en cuestión de pocos minutos, proyectando lenguas de fuego de gran altura que iluminaron la noche y generando densas columnas de humo. Frente al avance implacable del foco ígneo, decenas de personas salieron a la vía pública desesperadas a la espera de la llegada de las dotaciones de bomberos.

Tras el lamentable suceso, la Comisión Vecinal de San Lorenzo Norte emitió un comunicado institucional para informar a la comunidad sobre los hechos y manifestar su profundo pesar. "Estas son las noticias que no nos gusta dar, pero queremos comentarles que durante la madrugada se incendió una vivienda en nuestro querido barrio San Lorenzo Norte", expresaron a través de un sentido mensaje en sus plataformas digitales bajo el título "una noticia que nos duele como barrio".

Frente a la gravedad de la situación, las autoridades barriales se movilizaron de inmediato para ponerse a disposición de las personas damnificadas y coordinar las primeras asistencias. "Hoy, nuestra presidenta Gabriela Rubilar se acercó al lugar para acompañar a los vecinos y estar presente en este difícil momento", señalaron desde la organización. Asimismo, hicieron especial hincapié en el auxilio brindado durante la emergencia: "Desde este lugar queremos agradecer especialmente a Cristian Haspert (Subsecretario de Limpieza Urbana de la Municipalidad) por su rápida intervención y por estar siempre dispuesto a ayudar a nuestros vecinos".

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Ante la magnitud de las pérdidas materiales causadas por la acción del fuego, el barrio ya comenzó a trazar las primeras líneas de acción para colaborar con la reconstrucción y la asistencia directa. "Como comisión vecinal, vamos a trabajar para comenzar con la limpieza del lugar y acompañar a las familias afectadas", remarcaron respecto al compromiso que asumirán en los próximos días.

Finalmente, desde la entidad realizaron un ferviente llamado a la empatía y solidaridad de toda la comunidad neuquina para poder afrontar las consecuencias de las pérdidas generadas por el incendio. "En los momentos difíciles es cuando más tenemos que estar unidos. San Lorenzo Norte es una gran familia y juntos vamos a salir adelante", concluyó el comunicado oficial, cerrando con un contundente mensaje de contención: "¡Fuerza a nuestros vecinos! Estamos con ustedes".