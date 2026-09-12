Hidromec: la empresa líder en mecánica especializada que acompaña el crecimiento de Vaca Muerta

Nació como una pequeña empresa hace más de 30 años y hoy se consolida como uno de los actores más importantes de Vaca Muerta en mecánica especializada.

Hidromec tiene 33 años de trayectoria y hoy es referente en mecánica para oil & gas

El crecimiento acelerado del no convencional en Vaca Muerta exige estándares operativos cada vez más exigentes, rapidez de respuesta y servicios de alta precisión técnica. En ese escenario de alta competitividad, la empresa neuquina Hidromec ha sabido transformarse para acompañar el ritmo de la cuenca, pasando de sus orígenes como una pequeña pyme técnica a convertirse en un taller integral de referencia para las principales operadoras y empresas de servicios petroleros.

Lorena Cuevas , gerenta general de la compañía, repasó la evolución de la firma, sus recientes hitos tecnológicos y la visión estratégica con la que abordan el desarrollo energético de la región.

"Soy gerenta general de Hidromec hace casi tres años. En realidad, trabajo en la empresa hace más de 20, pero estoy desempeñándome en este rol desde el 2023", detalló Cuevas sobre su recorrido en la organización.

De origen familiar a dar un salto de escala

Fundada hace más de tres décadas en la provincia de Neuquén, la historia de Hidromec está marcada por el conocimiento técnico de la industria local. "Hidromec es una empresa que tiene 33 años en el mercado. Empezó como una empresa muy chiquita de dos socios que se conocieron en Pérez Companc. Fue evolucionando en una empresa muy familiar, con una cultura muy paternalista en la cual era todo como una gran familia", recordó la ejecutiva.

Sin embargo, el ritmo de desarrollo de Vaca Muerta en los últimos años requirió una reestructuración profunda en los volúmenes de operación y en la profesionalización de la gestión. "Hace aproximadamente dos años la empresa saltó de escala, empezó a tener otro tipo de contratos y otro tipo de operaciones, y eso hizo que la estructura comience a crecer", dijo la gerenta.

Hoy somos 120 colaboradores de forma directa y unos 30 entre personal tercerizado y que nos da servicio", precisó Cuevas, subrayando que "posicionarse en la industria del oil and gas es buscar la eficiencia, ser competitivos y estar a la altura de poder dar respuesta con la rapidez y la flexibilidad que requieren nuestros clientes".

Una de las principales ventajas competitivas de Hidromec radica en su capacidad para ofrecer soluciones completas dentro de un mismo predio operativo, evitando que los equipos deban ser trasladados a distintos proveedores. La empresa cuenta con bases operativas en el Parque Industrial de Neuquén (PIN Este y PIN Oeste) y en el Parque Industrial de Pilar (Buenos Aires), donde atiende además el segmento de generación eléctrica.

Un taller integral con tecnología única en la región

"Hidromec se fue convirtiendo en todo este tiempo en un taller integral. A diferencia de otros que atienden alguna parte de los equipos, nosotros podemos atender el equipo en su totalidad", remarcó la gerenta general. Afirmó que la firma atiende los equipos de fractura en sus tres componentes críticos: motor, transmisión y bomba.

Entre sus aportes más recientes en materia de infraestructura técnica e innovación se destacan:

Bahía de prueba de equipos de fractura: Una instalación recientemente inaugurada que simula las condiciones reales del pozo antes de que los equipos se desplieguen en el campo. "Permite hacer un chequeo y una liberación del equipo previo a que llegue a su lugar de trabajo, verificando si hay fugas o si todo funciona correctamente", explicó Cuevas.

Banco de pruebas para motores: Capacidad para probar motores de alta potencia de hasta 2.500 HP.

Servicios complementarios de reconstrucción (Rebuilding): Unidades de metalurgia con soldadores calificados, electrónica, cabina de pintura y soldadura especializada.

Certificaciones internacionales y alianzas globales

En el plano institucional y normativo, la compañía continúa fortaleciendo su política de gestión de calidad y sustentabilidad. Además de contar con la certificación ISO 9001 desde hace más de una década y la distinción de Empresa Neuquina Certificada, la firma sumó importantes hitos ambientales y acuerdos internacionales.

"Este año certificamos la ISO 14001, que es la norma de medio ambiente, en todas nuestras bases. Además de nuestro compromiso con el entorno, se convirtió en una exigencia de mercado. También comenzamos con el proyecto de implementación de eficiencia energética", señaló Cuevas.

En materia de representación y alianzas internacionales, Hidromec cuenta con acreditaciones de marcas globales líderes:

Es taller certificado de Timken (rodamientos para grandes equipos petroleros) y centro de servicio autorizado de FED (fabricante estadounidense de bombas de fractura).

Representa comercialmente a marcas como MWM (generadores), IPD (repuestos), Indesur (bombas neumáticas) y Generac (torres de iluminación).

Acuerdo tecnológico con Alemania: "A principio de este año estuvimos en Alemania e hicimos un acuerdo con GOES, una empresa alemana muy importante para la fabricación de equipos para la industria del oil and gas, como equipos de fractura, blender, slickline y wireline. Eso nos sirvió para aportar toda la tecnología, diseño y desarrollo de una firma consolidada en otros mercados", destacó la ejecutiva.

Desembarco en la AOG y compromiso con Vaca Muerta

Como muestra de este proceso de consolidación, Hidromec se prepara para marcar un hito histórico en su trayectoria corporativa durante la próxima edición de la exposición Argentina Oil & Gas (AOG).

"Esta va a ser la primera vez que Hidromec participa con stand propio en la Oil & Gas. Nos venimos preparando hace un año; para nosotros es un hito muy importante y estamos muy emocionados. Nuestro objetivo es posicionar a Hidromec como uno de los talleres más destacados de la zona en infraestructura, calidad de servicio y garantía de mejora continua", afirmó Cuevas.

De cara al futuro de la cuenca neuquina, la gerenta general resumió el propósito central de la compañía: "El rol de Hidromec en el desarrollo de Vaca Muerta es ser un aliado estratégico para nuestros clientes. Que sepan que cuentan con un taller con personal calificado e infraestructura para solucionar sus problemas tanto en urgencias como en el mantenimiento preventivo y correctivo".