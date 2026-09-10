Rechazan la probation contra Claudia Silva, la mujer que atropelló y mató a Elizabeth Martínez: irá a juicio

El juez de garantías no otorgó una suspensión de juicio a prueba por uno de los hechos solicitado por la defensa.

Claudia Silva, la mujer que atropelló y mató a Elizabeth Martínez, irá a juicio.

El Tribunal de Impugnación rechazó la probation solicitada por la defensa de Claudia Silva , la mujer acusada de atropellar y matar a Elizabeth Martínez en agosto de 2025 sobre la Ruta Provincial 7 , en Centenario . La resolución confirmó lo dispuesto por el juez de garantías Luis Giorgetti y determinó que las dos causas que enfrenta la imputada deberán avanzar de manera conjunta hacia el juicio.

La decisión fue adoptada por unanimidad por el tribunal integrado por los jueces Andrés Repetto, Richard Trincheri y Estefanía Sauli , quienes rechazaron la impugnación presentada por la defensa contra lo resuelto durante la audiencia de control de la acusación del pasado 14 de agosto.

En aquella instancia, Giorgetti había dispuesto unificar las dos causas que involucran a Silva y ordenar su elevación a juicio . Al mismo tiempo, rechazó el pedido de la defensa para acceder a una suspensión de juicio a prueba por el primero de los hechos atribuidos a la mujer.

La imputada llegará así a juicio acusada por dos episodios ocurridos sobre la Ruta Provincial 7, uno en julio de 2024 y el restante en agosto de 2025, cuando Elizabeth Martínez murió tras ser atropellada mientras circulaba en motocicleta.

Elizabeth Martínez falleció a bordo de su moto cuando fue impactada por un auto en Ruta 7 el 1° de agosto de 2025.

Los dos hechos por los que está acusada Claudia Silva

El primero de los episodios ocurrió en julio de 2024, cuando Silva circulaba en su vehículo sin licencia de conducir y a más de 120 kilómetros por hora sobre la Ruta Provincial 7, a la altura del expeaje de Centenario.

De acuerdo con la acusación fiscal, la mujer perdió el control del vehículo e impactó contra un poste de alumbrado público. Como consecuencia del choque, tanto ella como su hijo de un año, que viajaba sobre la falda de la imputada, sufrieron traumatismos y fracturas.

El segundo hecho ocurrió el 1 de agosto de 2025, nuevamente sobre la Ruta Provincial 7. Según la acusación, Silva cruzó un semáforo en rojo y atropelló a Elizabeth Martínez, quien atravesaba la ruta a bordo de su motocicleta. Producto del violento impacto, la mujer murió.

Durante la audiencia de control de la acusación, la defensa de Silva solicitó una suspensión de juicio a prueba, conocida como probation, únicamente por el primer episodio, en el que resultó lesionado el hijo de la imputada.

Giorgetti rechazó esa posibilidad y resolvió que ambos expedientes debían ser tratados conjuntamente. Ante esa decisión, el abogado defensor recurrió al Tribunal de Impugnación y pidió que los hechos fueran separados para permitir una salida alternativa respecto del primero.

Los jueces Andrés Repetto y Richard Trincheri formaron parte del Tribunal de Impugnación junto a la jueza Estefanía Sauli.

Por qué rechazaron la probation solicitada por la defensa

El Tribunal de Impugnación rechazó por unanimidad el planteo de la defensa y confirmó la resolución del juez de garantías.

Los magistrados fundamentaron que debe aplicarse el principio de concentración, debido a que se trata de dos hechos atribuidos a una misma persona, una situación conocida jurídicamente como concurso real. Por ese motivo, consideraron que ambos casos deben resolverse conjuntamente.

Además, señalaron que la calificación escogida por la fiscalía para el segundo episodio contempla una pena mínima superior a los tres años, límite previsto por el Código Procesal para permitir una suspensión de juicio a prueba.

Al concentrarse los dos hechos en un mismo proceso, el monto de la pena supera el permitido para acceder a una probation. De esta manera, el tribunal entendió que la decisión adoptada por Giorgetti estuvo debidamente fundamentada y no fue arbitraria.

Con esta resolución, se mantiene la elevación a juicio por las dos causas y Silva deberá enfrentar el debate oral por ambos episodios.

Los jueces de impugnación Andrés Repetto y Estefanía Sauli.

La Justicia le otorgó la prisión domiciliaria en julio

La situación procesal de Claudia Silva tuvo otro capítulo en julio de este año, cuando la Justicia resolvió otorgarle la prisión domiciliaria luego de un tratamiento médico que incluyó una intervención quirúrgica.

El pedido fue presentado por su abogado particular y analizado por el juez de garantías Raúl Aufranc. La fiscalía se opuso al beneficio y recordó que la prisión preventiva había sido confirmada anteriormente en diferentes instancias.

“La prisión preventiva ya fue confirmada por distintas instancias de revisión e impugnación y se rechazaron los diversos pedidos de prisión domiciliaria”, sostuvo en aquella audiencia la fiscal del caso, Guadalupe Inaudi. “La prisión preventiva ya fue confirmada por distintas instancias de revisión e impugnación y se rechazaron los diversos pedidos de prisión domiciliaria”, sostuvo en aquella audiencia la fiscal del caso, Guadalupe Inaudi.

La representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) también remarcó que “el riesgo de fuga y de entorpecimiento se encuentran firmes” y citó un informe del Cuerpo Médico Forense que indicaba que no existía una condición incompatible con la permanencia de Silva en una unidad de detención después de la operación.

Pese a la oposición de la fiscalía, Aufranc consideró que la situación había cambiado. “Creo que hay una merma de los riesgos procesales de entorpecimiento y fuga”, señaló el magistrado al resolver el planteo y finalmente concedió la prisión domiciliaria.