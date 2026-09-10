Qué revela el color de tu orina: las señales que no debes ignorar y lo que dice cada tonalidad

El color de tu orina puede variar según diversos síntomas y factores. ¿Cuáles son los más frecuentes? ¿En qué casos debe consultarse a un médico?

Por lo general, un análisis de orina se lleva a cabo para detectar y controlar una amplia variedad de trastornos, como infecciones de las vías urinarias, enfermedad renal y diabetes . El color de tu or i na puede variar según diversos síntomas y factores. ¿Cuáles son los más frecuentes?

El color más común o habitual de la orina varía según la cantidad de agua que se beba. Así, cuanta más agua se ingiere, más clara es la orina . Por el contrario, cuando se bebe menos, el color amarillo es más intenso.

El color de tu orina , que normalmente presenta una tonalidad de amarilo claro a amarillo pálido, podría revelar diversos síntomas. Entre los colores que no se presentan frecuentemente, pueden mencionarse a los siguientes:

Color rosa o rojo: puede deberse al consumo de alimentos como la remolacha, las moras y las habas, entre otros.

puede deberse al consumo de alimentos como la remolacha, las moras y las habas, entre otros. Color naranja o azul verdoso: debido a la ingesta de determinados medicamentos.

debido a la ingesta de determinados medicamentos. Color blanco como la leche: podría revelar infecciones en las vías urinarias.

podría revelar infecciones en las vías urinarias. Color rojo debido a la presencia de sangre: podría indicar problemas de salud como piedras en los riñones, algunos tipos de cáncer y otras enfermedades.

Entre otras tonalidades, la orina puede adquirir un color muy distinto del habitual:

Rojo.

Azul.

Verde.

Naranja.

Marrón oscuro.

Blanco opaco.

Según explicó el urólogo Koushik Shaw, fundador del Austin Urology Institute, cuando una coloración fuera de lo común persiste o aparece junto con dolor, fiebre, ardor, dificultad para orinar o sangre, la recomendación es buscar atención médica.

Como se mencionó más arriba, el amarillo claro suele considerarse el tono deseable en la orina. Shaw añadió que esta coloración refleja “un buen equilibrio entre sobrehidratación y deshidratación”.

La orina de color azul aparece entre las presentaciones menos frecuentes. Shaw aseguró que “una causa posible es una condición genética rara vinculada con hipercalcemia, un trastorno asociado a niveles anormales de calcio. Es tan raro que probablemente nunca vea un caso en toda mi vida”, afirmó.

Cuándo consultar al médico según el color de tu orina

Sangre en la orina : es frecuente en el caso de las infecciones de las vías urinarias y los cálculos renales, problemas que a menudo causan dolor.

: es frecuente en el caso de las infecciones de las vías urinarias y los cálculos renales, problemas que a menudo causan dolor. El sangrado sin dolor puede ser un signo de un problema más grave, como el cáncer. Todo sangrado visible en la orina (hematuria macroscópica) es motivo de evaluación obligada por parte de un médico.

Orina oscura o de color naranja. Puede ser un signo de que el hígado no está funcionando correctamente, en especial si también se presentan deposiciones con heces pálidas y ojos y piel de color amarillo.

Cambio persistente en el color de la orina o surgimiento de síntomas asociados.

El amarillo claro suele considerarse el tono deseable en la orina.

En la mayoría de los casos alcanzará con una evaluación clínica y un análisis de orina que, como se mencionó más arriba, consiste en una prueba habitual que permite detectar infecciones, sangre o alteraciones en el funcionamiento de los riñones y el hígado. De todos modos, estas pruebas pueden complementarse con otros estudios como, por ejemplo, un cultivo de orina, citología urinaria, análisis de sangre o pruebas de imagen como ecografía urológica.