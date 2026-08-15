PAMI y una obra social de CABA son los grandes morosos de salud en Neuquén: la Provincia los llevó a juicio

El ministro de Salud, Martín Regueiro, confirmó que iniciaron acciones judiciales por deudas con los hospitales.

El Gobierno de Neuquén mantiene acciones judiciales contra PAMI y ObSBA, la obra social de los empleados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por las deudas acumuladas con el sistema público provincial. Así lo confirmó el ministro de Salud , Martín Regueiro.

El conflicto se originó por prestaciones que los hospitales neuquinos brindaron a pacientes que cuentan con obra social o medicina prepaga. Según explicó el funcionario, las personas reciben la atención independientemente de su cobertura y, posteriormente, la Provincia reclama el costo de las prácticas a las entidades responsables.

Regueiro informó que el 63% de las personas que concurren a los hospitales públicos de Neuquén posee algún tipo de cobertura médica. En algunos casos, son las propias obras sociales o prepagas las que derivan a sus afiliados porque no cuentan con prestadores disponibles en la provincia.

Sin embargo, varias entidades no pagaron las prestaciones o acumularon deudas históricas. Frente a esa situación, el Ministerio de Salud envió intimaciones y, en los casos de PAMI y ObSBA, avanzó por la vía judicial.

Claudio Espinoza

PAMI y ObSBA, en juicio por las deudas con Neuquén

“Estas obras sociales generan deuda”, sostuvo Regueiro en declaraciones a LU5 y explicó: “La semana pasada mandé un montón de intimaciones para los pagos y en algunas incluso estamos en juicio por esa situación para que regularicen los pagos muchas veces históricos”.

El ministro identificó a PAMI y ObSBA entre las entidades contra las que la Provincia inició acciones legales. En el segundo caso, aclaró que el monto reclamado es menor.

“Hoy sí estamos en juicio con algunas, en PAMI estamos en juicio, con ObSBA, el monto es mucho más chico, pero estamos en juicio, que es la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, declaró.

Sobre la deuda de PAMI, Regueiro diferenció las gestiones realizadas con las autoridades neuquinas de la respuesta que debe ofrecer la conducción nacional. Según señaló, existen acuerdos en el ámbito provincial que luego no se traducen en la liberación de los fondos correspondientes.

“Nos ponemos de acuerdo a nivel local, pero a nivel nacional no salen los pagos”, manifestó Regueiro.

El ministro remarcó que el recupero de esas prestaciones resulta fundamental para sostener el funcionamiento del sistema sanitario. Los recursos permiten comprar medicamentos, incorporar vehículos y equipamiento, y financiar obras en diferentes localidades.

“Hay centros de salud enteros que estamos haciendo con esos fondos, así que bueno, es una manera de resolverlo”, concluyó sobre los reclamos.

La reactivación del Hospital Norpatagónico

Durante la entrevista, Regueiro también brindó detalles sobre la reactivación de la construcción del Hospital Norpatagónico, uno de los proyectos sanitarios más importantes de Neuquén. El establecimiento tendrá una superficie total de 42 mil metros cuadrados y será ejecutado por etapas.

La decisión del gobernador Rolando Figueroa amplió el alcance de la etapa anunciada inicialmente, que contemplaba solamente uno de los sectores. Ahora, la Provincia construirá toda la planta baja, con más de 20 mil metros cuadrados.

“Veníamos avanzando en este proyecto del Norpatagónico. Habíamos anunciado que íbamos a hacer un sector. Ayer el gobernador terminó de anunciar que vamos a hacer toda la primera planta”, explicó Regueiro.

Para dimensionar la superficie, el funcionario comparó la primera planta del futuro establecimiento con los hospitales Heller y Castro Rendón.

“Imagínate que el Heller tiene 6.800 metros cuadrados y el Castro cerca de 14.000 metros cuadrados, así que es casi el doble del Castro Rendón. Solamente en la planta baja”, remarcó.

El Hospital Norpatagónico estará emplazado en el sector Z1 Sur de la meseta de Neuquén capital. Su función será atender patologías de alta complejidad y recibir pacientes derivados desde distintos puntos del territorio provincial.

“El Norpatagónico va a tener un rol fundamental para patologías de alta complejidad”, explicó Regueiro y agregó que va “a dar esa respuesta a toda la provincia, no solamente para Neuquén capital, recibiendo pacientes de distintos puntos”.

La primera etapa incluirá áreas para cirugías ambulatorias, intervenciones de alta complejidad e internación. También requerirá personal especializado, instrumental, equipamiento y nuevas tecnologías.

“No es solamente no es solamente incorporar recurso humano, también es incorporar instrumental”, señaló.