Eclipse solar: el video viral que ya tiene más de 148 millones de reproducciones

Dos videos captaron la atención en redes durante el eclipse: una maniobra de Danny León y una inesperada pedida de matrimonio.

El eclipse solar total se pudo ver en Groenlandia, Islandia y parte de Europa.

El eclipse total de Sol dejó postales únicas alrededor del mundo y también tuvo su capítulo viral en las redes sociales. Dos videos se destacaron durante la jornada: uno protagonizado por el skater español Danny León , que realizó un truco con el fenómeno astronómico como telón de fondo, y otro que registró una propuesta de matrimonio durante el momento de mayor oscuridad.

El skater español Danny León , dos veces olímpico, aprovechó el escenario generado por el eclipse total para realizar una maniobra que quedó registrada en video. La imagen muestra al deportista en pleno vuelo, mientras el cielo oscurecido por el fenómeno astronómico completa una escena difícil de repetir.

Las imágenes fueron captadas por el equipo del deportista y rápidamente llamaron la atención por la precisión del truco y la particularidad del momento elegido para realizarlo.

La combinación entre skate y astronomía convirtió la secuencia en una de las postales más llamativas del eclipse. El resultado muestra a León realizando su maniobra con el fenómeno celestial como telón de fondo.

Una propuesta de matrimonio en plena oscuridad

Otro de los videos que se volvió viral mostró una escena completamente diferente. La cuenta Real Time Rating compartió en X el momento en que una persona aprovechó el eclipse para pedirle matrimonio a su pareja.

La propuesta fue cuidadosamente sincronizada con el momento de mayor oscuridad del fenómeno. Mientras la luz natural disminuía, la persona sacó una alianza y sorprendió a su pareja frente al particular escenario generado por el eclipse.

El video rápidamente comenzó a acumular reproducciones y reacciones en las plataformas digitales. La combinación entre la propuesta romántica y el fenómeno astronómico generó numerosos comentarios entre los usuarios.

Así, el eclipse dejó imágenes que trascendieron la observación científica del fenómeno: desde una maniobra de skate realizada en un escenario extraordinario hasta una pedida de matrimonio que encontró en la oscuridad del cielo el momento elegido para sellar el compromiso.