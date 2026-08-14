Eclipse solar total: cuándo es el próximo y cuál se podrá ver desde Argentina

El calendario astronómico muestra que el evento se repetirá varias veces en los próximos años. Las fechas.

El hemisferio norte fue testigo el pasado 12 de agosto de uno de los eventos astronómicos más esperados del año: el eclipse total de Sol . El fenómeno pudo verse en plenitud en Groenlandia, Islandia, el oeste de Portugal y el norte de España. De hecho, en este país, no se vivía un evento así desde hacía más de 120 años.

Aunque es un suceso inusual, los astrónomos precisaron que se repetirá varias veces en los próximos años . De hecho, a diferencia de lo sucedido en esta última oportunidad, en algunos casos podrá disfrutarse desde Sudamérica, incluyendo a la Argentina y otros países de la región.

Para los próximos dos años, el calendario astronómico indica dos eclipses solares totales y otros dos anulares . A continuación, las fechas y desde dónde podrán apreciarse:

6 de febrero de 2027 (Anular): la franja anular cruzará el sur de Sudamérica (principalmente Chile y Argentina ) y la Antártida. Ofrecerá además una fase parcial en buena parte de América del Sur y África.

la franja anular cruzará el sur de Sudamérica (principalmente Chile y ) y la Antártida. Ofrecerá además una fase parcial en buena parte de América del Sur y África. 2 de agosto de 2027 (Total): será uno de los eclipses más extensos del siglo. Atravesará nuevamente el sur de España, el norte de África (con paso sobre las pirámides de Egipto, donde la totalidad supera los 6 minutos) y la península arábiga.

será uno de los eclipses más extensos del siglo. Atravesará nuevamente el sur de España, el norte de África (con paso sobre las pirámides de Egipto, donde la totalidad supera los 6 minutos) y la península arábiga. 26 de enero de 2028 (Anular): recorrerá gran parte del continente americano. Pasará por Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil y cruza el Atlántico hasta llegar a España y Portugal.

recorrerá gran parte del continente americano. Pasará por Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil y cruza el Atlántico hasta llegar a España y Portugal. 22 de julio de 2028 (Total): la sombra lunar cruzará el hemisferio sur. La fase de totalidad atravesará de forma directa Australia y Nueva Zelanda, con una duración que superará los cinco minutos de oscuridad en zonas clave.

Qué es un eclipse solar y los diferentes tipos

Este fenómeno astronómico sucede cuando la Luna se coloca entre el Sol y nuestro planeta y bloquea, total o parcialmente, la luz solar. Aunque el Sol es mucho más grande que la Luna, se encuentra a una distancia mayor de la Tierra. Esta coincidencia permite que ambos cuerpos celestes parezcan tener un tamaño similar en el cielo y que, en determinadas ocasiones, el satélite pueda cubrir el disco solar.

El "anillo de fuego", uno de los momentos más esperados del eclipse solar total.

Existen distintos tipos de eclipses solares. El eclipse total ocurre cuando la Luna cubre completamente el disco del Sol. Durante unos minutos, el cielo puede oscurecerse y es posible observar la corona solar, una capa externa de la atmósfera del Sol que normalmente queda oculta por el intenso brillo de su superficie.

En tanto, el eclipse parcial tiene lugar cuando la Luna tapa solo una parte del Sol, mientras que el eclipse anular sucede cuando la Luna se encuentra más alejada de la Tierra y parece ligeramente más pequeña. En ese caso, no logra cubrir por completo al Sol y deja visible un brillante “anillo de fuego” alrededor de su silueta.

También existe el eclipse híbrido, un fenómeno poco frecuente que puede observarse como total o anular según el lugar desde donde se lo contemple. La sombra lunar se desplaza sobre la superficie terrestre a gran velocidad, por lo que un eclipse total solo puede apreciarse desde una franja relativamente estrecha. Mientras tanto, las zonas cercanas pueden experimentar un eclipse parcial.

El eclipse lunar de agosto 2026, un evento que sí se podrá ver de Argentina

En agosto, Argentina podrá disfrutar de un eclipse de Luna.

Mientras el hemisferio norte disfrutó del eclipse total de Sol, en los próximos días se dará un eclipse parcial lunar que podrá observarse desde la Argentina. El fenómeno tendrá lugar durante la noche del 27 al 28 de agosto y será visible en el este del Océano Pacífico, en toda América, Europa y África.

Durante el evento, gran parte de la Luna quedará cubierta por la sombra de la Tierra y adquirirá una tonalidad rojiza o cobriza, un efecto conocido como “Luna de Sangre”. En este caso será parcial porque el Sol, la Tierra y la Luna no estarán perfectamente alineados y solo una parte del satélite quedará dentro de la sombra más oscura de la Tierra.