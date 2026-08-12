Le robaron el auto del estacionamiento de un mayorista en Neuquén y les niegan las cámaras de seguridad

Una pareja dejó su vehículo durante 40 minutos en la zona central del playón de estacionamiento. Denuncian falta de colaboración de la seguridad del supermercado.

El auto que robaron en un estacionamiento de un mayorista en el Bajo neuquino.

Una pareja vivió un episodio de inseguridad este último martes, cuando sufrió el robo de su vehículo en la playa de estacionamiento de un supermercado mayorista ubicado en el barrio Confluencia de Neuquén capital . Los damnificados dejaron el automóvil durante 40 minutos en la zona central del playón y al salir, ya no estaba.

A pesar de que el espacio cuenta con un guardia de seguridad y cámaras en la zona, la empresa mayorista les negó el acceso a los registros fílmicos de las cámaras de seguridad. Se trata de un Chevrolet Corsa gris oscuro modelo 2005 , con vidrios polarizados y que funciona como herramienta de trabajo de la pareja.

Según relató la damnificada, llegaron al supermercado alrededor de las 15:40 y estacionaron el auto en un sector ubicado frente al acceso y egreso hacia la colectora. La pareja ingresó a realizar unas compras y regresaron a las 16:20 , cuando descubrieron que el vehículo había desaparecido.

Florencia Ríos en declaraciones a LM Neuquén explicó: “Cuando salimos el auto ya no estaba. Fuimos a buscar el de seguridad, nos preguntó todos los datos y nos envió hacia la zona de Atención al Cliente. Cuando fuimos hacia allá, nos dijeron que no podíamos ingresar con el carro con mercadería”.

Los damnificaron explicaron que habían sufrido el robo de su vehículo en la playa de estacionamiento y por esta razón estaban con el chango con las bolsas de alimentos. La empleada de Atención al Cliente llamó nuevamente al encargado de seguridad y les indicó que se retiren del lugar.

La pareja estuvo adentro del supermercado solo 40 minutos.

Atención al Cliente no llamó a la Policía y les negó las cámaras del lugar

“Cuando vino el de seguridad nos dijo que vayamos a donde nos robaron el auto que va a venir la Policía. Les pregunto: ¿Llamaron a la Policía? No, no eso no lo hacemos nosotros. Entonces como está tránsito en el lugar, llamamos a un patrullero que estaba del otro lado de la Ruta y vinieron rápidamente” indicó Ríos.

Cuando llegó el patrullero, los agentes les tomaron los datos y solicitaron las imágenes de las cámaras de seguridad del lugar. “No, nosotros no tenemos cámaras acá, no te las puedo mostrar, porque no tenemos ninguna cámara que apunte a ese sector” fue la respuesta que recibió el agente.

Un vehículo sospechoso estacionó al lado y se habría robado el auto

La damnificada señaló que el personal de seguridad le informó una preocupante secuencia: “Lo que me dijeron a mí es que apenas ingresaron entró un auto atrás de ustedes, se paró al lado de su auto, se bajó una persona y se lo llevaron, pero no tengo más información”. Este detalle descolocó a las víctimas, ya que antes habían asegurado que no tenían cámaras que registren los movimientos en ese sector del playón.

Posteriormente, la pareja radicó la denuncia por robo en la Comisaría N°19 del barrio Confluencia. La pareja insistió en que cerró manualmente la cerradura del vehículo, por lo que la maniobra de inhibición de alarma quedó descartada. Además, Florencia indicó que habían muchos autos en el playón al momento del robo, lo que sugiere que los sospechosos no actuaron al azar.

“Nosotros entramos a comprar tres cosas y todo lo que esperamos fue en la línea de caja. No nos dijeron las características del auto que se puso al lado y no hay manera que hayan inhibido la alarma porque la ponemos manualmente con llave” agregó la víctima.

Tras radicar la denuncia, un agente de la Superintendencia de Investigación Policial llamó a la damnificada y le comunicó que el supermercado "nunca colabora" con las cámaras de seguridad en los robos que tienen lugar en el playón de su estacionamiento. “Me dijeron que iban a hacer lo posible enviando mails, pero la realidad es que no contesta nadie nunca” indicó Ríos.

De esta manera, los efectivos le explicaron que intentarán acceder a las cámaras del domo ubicado en la esquina de Paimún y colectora, que al captar las imágenes en 360°, su trayectoria puede captar la secuencia del robo en el espacio central del estacionamiento.

El vehículo era una herramienta fundamental para el trabajo de la pareja. El hombre se desempeña como albañil y utiliza el automóvil para trasladar sus herramientas de la obra, mientras que Florencia tiene un emprendimiento de panificados y depende del rodado para realizar los repartos a domicilio.

Las víctimas solicitan la colaboración de la comunidad, por eso ante cualquier información, avistamiento o dato que permita conocer la ubicación del vehículo, se solicita comunicarse al +54 9 2994 06-0913. Se trata de un Chevrolet Corsa gris, modelo 2005, patente FDP 185. Los damnificados agradecen cualquier aporte que pueda ayudar a localizarlo y recuperarlo.