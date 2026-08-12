El sicario que intentó matar a tres personas en el Gran Neuquén seguirá preso

El imputado había cortado la tobillera electrónica y permaneció prófugo durante seis meses. Fue recapturado en julio en el Hospital Moguillansky de Cipolletti.

El ataque a tiros sucedió en la intersección de Pizarro y Rodhe, del barrio Gran Neuquén.

Un peligroso sicario neuquino que fue acusado de protagonizar un ataque a balazos y que dejó a tres personas con heridas graves en el barrio Gran Neuquén , continuará preso en prisión preventiva por tres meses más. El acusado inicialmente cumplió prisión domiciliaria, pero cortó su tobillera electrónica, estuvo prófugo durante seis meses y fue recapturado en el Hospital Moguillanky de Cipolletti.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) formuló cargos contra un hombre identificado como C.A.M que atacó a tiros y con la intención de matar a tres personas que estaban sobre una vereda del barrio Gran Neuquén de la capital provincial.

Por pedido del asistente letrado Maximiliano Jávega , el imputado seguirá detenido con prisión preventiva por tres meses más. La medida cautelar fue impuesta hace un mes, a partir de que el acusado incumplió la prisión domiciliaria, al cortar su tobillera electrónica.

El sujeto identificado como C.A.M permaneció prófugo durante seis meses y fue recapturado el 13 de julio pasado en el Hospital Pedro Moguillansky, cuando el acusado asistió al nosocomio para recibir atención médica por una herida de bala.

Las víctimas del ataque fueron derivadas al Hospital Castro Rendón. Claudio Espinoza

Tras 6 meses prófugo, fue recapturado en el Hospital de Cipolletti

Durante la audiencia de modificación de medidas cautelares que se realizó esta mañana en la Ciudad Judicial, Jávega solicitó la extensión de las medidas cautelares, con el argumento de que todavía existen riesgos procesales de peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación. Por este motivo, solicitó que el acusado permanezca detenido por otros tres meses.

El juez de garantías, Lucas Yancarelli hizo lugar al planteo de la Fiscalía y extendió por tres meses más la medida. También avaló el pedido de la defensa y prorrogó el plazo para concluir la investigación por cuatro meses más.

¿Cómo fue el ataque a balazos?

El ataque sucedió el 5 de junio de 2025, entre las 0:10 y 0:30 aproximadamente. El acusado, identificado por sus iniciales como C.A.M., circulaba en una moto junto a otra persona que aún no fue identificada. Al llegar a la intersección de las calles Pizarro y Rodhe, sacó un arma de fuego calibre 9 milímetros de entre su ropa y efectuó múltiples disparos contra tres hombres que estaban en la vereda. “Al menos fueron diez disparos”, precisó la integrante del MPF.

Sebastian Fariña Petersen

Además, indicó que C.A.M., quien iba como acompañante en la moto, realizó los disparos con “clara intención homicida” y que los heridos lograron salvar sus vidas por la rápida intervención de otras personas que los trasladaron hacia los hospitales.

Por ese episodio, fue imputado por homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, en grado de tentativa, en tres hechos y en concurso ideal.

Una víctima recibió un impacto de bala en la cabeza

De acuerdo a la información que recopiló el MPF y la Policía provincial en el contexto de la investigación, “uno de los heridos resultó herido con impactos de proyectil en la cabeza y el ojo derecho, otro sufrió una lesión en el cuádriceps izquierdo y el restante presentó una herida en el antebrazo derecho”, según detalló la asistente letrada. “Todos ellos fueron trasladados a los hospitales Horacio Heller y Castro Rendón, donde recibieron atención médica”, precisó.

Tras efectuar los disparos, C.A.M. huyó del lugar. Pero tras pasar unos días detenido en prisión domiciliaria, cortó su tobillera electrónica y permaneció prófugo hasta el pasado 13 de julio, cuando fue identificado en el Hospital de Cipolletti. Actualmente se encuentra detenido y a disposición de la Justicia de Neuquén.