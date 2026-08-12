San Martín de los Andes: lo atraparon cuando fue a buscar una encomienda con marihuana y terminó condenado

Un hombre que tenía previsto recibir un bulto con 12 kilos de droga enviados desde Misiones aceptó su responsabilidad penal. El proceso involucró a la mujer que se encargó del envío.

Un hombre de San Martín de los Andes terminó condenado a 4 años de prisión por un frustrado envío de 12 kilos de marihuana.

Mientras las fuerzas de seguridad nacionales siguen frenando envíos de droga a través de encomiendas , la justicia federal avanza en varios procesos en contra de los involucrados en estas maniobras de narcotráfico. En el inicio de este mes, un neuquino y una misionera fueron condenados por un frustrado envío de un poco más de 12 kilos de marihuana.

La droga había sido despachada en la localidad de Wanda, en Misiones , y tenía como destino la lejana San Martín de los Andes , en Neuquén . El procedimiento que puso al descubierto el intento de tráfico se llevó a cabo el 18 de abril del año pasado y estuvo a cargo del Escuadrón 4 “Concordia”, en la Ruta Nacional 14.

Las encomiendas eran trasladadas por uno de los camiones de una conocida empresa de transporte que llega a distintos destinos del país. Como en otras oportunidades, los gendarmes hicieron un relevamiento con el can detector de drogas y el animal, sin dudar, marcó un bulto.

Tras la apertura de la caja, fueron hallados 12 paquetes con marihuana, con un peso que superó los 12 kilos y medio.

A partir del hallazgo de la droga, empezó a desplegarse el trabajo investigativo que incluye la denominada “entrega vigilada”, con el fin de apresar a los involucrados en la acción delictiva. El Escuadrón 4 “Concordia” se encargó de organizar con la jueza federal de esa ciudad entrerriana el operativo, que terminó con la detención de una mujer en Misiones y dos hombres en San Martín de los Andes.

Apresado durante la "entrega vigilada"

Uno de los sospechosos de la ciudad cordillerana fue atrapado cuando se presentó a retirar la encomienda. En tanto, uno de sus cómplices, fue detenido durante un allanamiento realizado en su domicilio de San Martín de los Andes.

La causa penal en contra de los dos neuquinos y la mujer oriunda de Misiones avanzó en forma rápida y se definió en los primeros días del presente mes.

La fiscalía y la defensa acordaron llevar a cabo un acuerdo pleno, donde tanto uno de los hombres de San Martín de los Andes como la mujer oriunda de Misiones reconocían su responsabilidad penal.

Como ocurre en otros operativos, el can detector de Gendarmería Nacional fue fundamental para el secuestro de la droga. Gentileza Gendarmería

De esta forma, el neuquino, identificado como Emanuel Jesús Ibaceta, fue condenado a 4 años de cárcel por el delito de transporte de estupefacientes con fines de comercialización.

En tanto, la mujer también fue declarada culpable por el mismo delito aunque en carácter de partícipe necesaria y se le impuso un castigo en suspenso de dos años. Desde la fiscalía se recalcó que la sospechosa se habría limitado a despachar el envío.

Respecto del otro neuquino implicado, la fiscalía consideró que debía ser sobreseído.

Prisión domiciliaria por razones familiares

Más allá de la pena de prisión efectiva que recayó en Ibaceta, se acordó que la cumpla mediante la modalidad domiciliaria con el fin de que cuide a sus abuelos paternos, quienes además serán sus tutores en relación a las pautas de conducta que debe cumplir por los próximos cuatro años.

Durante los últimos días, Gendarmería encabezó otro procedimiento positivo en Entre Ríos, donde interceptó una carga de 19 kilos de marihuana que tenían como destino Neuquén capital.