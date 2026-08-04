Neuquén tendrá vuelos directos a Chos Malal y a San Martín de los Andes

Lo anunció el gobernador Rolando Figueroa en el aniversario de la ciudad del norte provincial. Cuándo habilitarán las nuevas rutas aéreas y con qué frecuencias operarán.

El gobernador Rolando Figueroa anunció este martes el regreso de la conectividad aérea a Chos Malal y la apertura de una nueva ruta entre Neuquén y el aeropuerto Chapelco. Durante el acto por el 139° aniversario de la ciudad del Alto Neuquén, confirmó que American Jet unirá dos veces por semana la capital histórica con la ciudad de Neuquén a partir de septiembre.

El mandatario provincial precisó, además, que la misma empresa comenzará a operar la conexión entre Neuquén capital y el aeropuerto de San Martín de los Andes, con vuelos los martes, jueves y sábados. En las tres jornadas, el servicio partirá desde Neuquén a las 10 y llegará a Chapelco a las 10:50. El vuelo de regreso despegará a las 11:20 y aterrizará en Neuquén a las 12:10.

En ambos casos, los pasajes saldrán a la venta el 14 de agosto. Inicialmente podrán adquirirse a través de https://www.americanjet.com.ar/, aunque está previsto sumar posteriormente la venta mediante agencias de viajes.

La programación inicial que restablecerá la conectividad aérea al norte neuquino contempla dos frecuencias semanales. Los lunes, el vuelo partirá desde Neuquén a las 10 y llegará a Chos Malal a las 10.50, mientras que el regreso será a las 11.20, con arribo a la capital provincial a las 12.10. Los jueves, la salida desde Neuquén será a las 13.10 y aterrizará en Chos Malal a las 13.55; el vuelo de regreso despegará a las 14.25 y llegará a Neuquén a las 15.10.

VUELVEN LOS VUELOS DE NEUQUÉN A CHOS MALAL Y SAN MARTÍN DE LOS ANDES



Recuperamos la conectividad aérea del norte y sur neuquino. Desde el 14 de septiembre, American Jet conectará Chos Malal con Neuquén dos veces por semana. En tanto, el vuelo Chapelco - Neuquén tendrá tres… pic.twitter.com/ORaag4z1it — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) August 4, 2026

El primer vuelo desde Neuquén hacia Chos Malal se realizará el lunes 14 de septiembre. Para llegar a esta instancia fue preciso que el gobierno de la provincia concretara previamente un ambicioso plan de rehabilitación del aeródromo local. Las obras incluyeron una nueva pista de aterrizaje, la remodelación completa del edificio de la terminal y trabajos de iluminación que fueron inaugurados en agosto de 2024 por el gobernador Figueroa.

Neuquén hub regional

Neuquén se transformó en un hub regional y centro estratégico de operaciones comerciales y turísticas que se vio reflejado en el crecimiento de vuelos y pasajeros.

En el primer semestre de 2026, las rutas con mayor movimiento fueron Neuquén-Aeroparque (3,6 millones de vuelos con una partición de 61,1%), Chapelco-Aeroparque (909 mil vuelos y una participación de 15,2%) y Neuquén-Córdoba (452 mil vuelos con 7,6% de participación), que articulan la provincia con los principales nodos del país.

Las rutas que más crecieron interanualmente fueron Neuquén-Ezeiza (+86,8%, participación 10,5%) y los vuelos hacia Rincón de los Sauces, con un incremento del 3.100%; además, se incorporó la nueva conexión Neuquén-Santiago de Chile, que refuerza la integración internacional de la provincia durante el primer semestre.

En el aeropuerto de Neuquén sólo en 2026 se registraron 647.260 pasajeros en vuelos regulares (frente a 500.916 de 2024), en el caso del aeropuerto de San Martin de los Andes la tendencia se repitió: 149.233 pasajeros en 2026 frente a 129.352 en 2024.

Inversiones en obras

La Provincia continúa con fuertes inversiones para mejorar su conectividad aérea. En el Aeropuerto Aviador Carlos Campos se realizó una ampliación histórica y una segunda etapa de obras complementarias lanzadas a mediados de 2026.

A comienzos de junio de este año se duplicó la superficie operativa de la terminal con una incorporación de más de 1.000 metros cuadrados cubiertos con un nuevo hall con capacidad para 108 personas, ocho locales comerciales, renovación de sanitarios y nuevas oficinas operativas.

Este mismo año se puso en marcha una obra complementaria en el edificio con una inversión de 654,6 millones de pesos destinados a reforzar sectores estructurales. La intervención fue planificada para desarrollarse sin afectar la normal operatividad de los vuelos.

Figueroa inauguró obras en Chos Malal

Como parte de las actividades por el 139° aniversario de Chos Malal, Rolando Figueroa recorrió e inauguró este martes obras en la ciudad, acompañado por el intendente Nicolás Albarracín.

Inauguraron la biblioteca Olascoaga y la segunda etapa del museo en el edificio de la vieja Casa de Gobierno, en la capital histórica y cultural de la provincia. También supervisaron el avance de las obras de ampliación en la Escuela Primaria N° 15, las defensas del margen izquierdo del río Curi Leuvú y el centro de salud Chacras.

“Hemos estado en la habilitación de unas nuevas aulas para la escuela histórica, la escuela número 15. También estuvimos en un centro de salud que estamos ejecutando”, explicó el gobernador.

Destacó: “Es muy importante la obra de la costanera que se está realizando, porque va a poner en valor verdaderamente al río Curi Leuvú. La ciudad paulatinamente ha ido girando hacia el río, y ahora ganamos un gran frente. Será una obra de esas que van a marcar parte de la historia de la ciudad”.

Además, explicó que en el edificio de la “primera Gobernación de la provincia del Neuquén, no solo se ha reconstruido la parte edilicia, sino que se está tomando la reconstrucción de la historia, recuperando libros donados por don Gregorio Álvarez, recuperando libros y revistas de Talero, recuperando libros que han hecho grande a la provincia del Neuquén”.

“Desde el norte neuquino, donde todo nació, con testimonios vivientes en las páginas y en las cartas que escribía Olascoaga a los ministros nacionales, explicándole para él cuál era la forma de conectarse con el resto del país y del mundo”, agregó el mandatario.

Las obras

En la primera Casa de Gobierno, en la capital histórica y cultural de la provincia, con asistencia técnica de equipos interdisciplinarios y el trabajo conjunto entre la secretaría de Cultura y el municipio, se ejecutaron obras y también se concretó la recuperación del acervo bibliotecológico patrimonial de la biblioteca.

En la Escuela Primaria Nº 15 se ejecutan los trabajos finales de ampliación y remodelación. Con una inversión estimada de 640 millones de pesos, se intervienen más de 200 metros cuadrados. Las obras permitirán optimizar el funcionamiento del establecimiento, mejorando las condiciones de accesibilidad, seguridad y calidad de los espacios educativos.

Las tareas comprenden la construcción de nuevos depósitos, la reorganización y reubicación de sectores, la incorporación de dos aulas, un depósito y una nueva circulación que vincula el edificio con el patio interno y el playón mediante rampas accesibles.

La refacción incluye nuevo mobiliario de cocina, la adecuación de un espacio para sala auxiliar y la modificación de carpinterías. En el exterior se renueva íntegramente el patio interno, incorporando una plataforma, rampas reglamentarias, sectores de permanencia con bancos y barandas, y una conexión accesible entre el patio y el playón deportivo.

Las tareas de restitución y defensa del margen izquierdo del río Curi Leuvú aguas abajo del puente de la ruta provincial 43 cuentan con un avance de más del 16 por ciento y avanzan con un ritmo de ejecución por encima de la curva de avance programada. La inversión supera los 3.600 millones de pesos. Además, se están elaborando los pliegos para licitar una segunda etapa del proyecto, que contará con una inversión estimada de 6.000 millones de pesos.

En el Centro de Salud Chacras se está ejecutando la ampliación y remodelación, que cuenta con un avance de obra del 7 por ciento y un presupuesto de más de 540 millones de pesos. Se construirán 163 metros cuadrados cubiertos, que incluirán consultorios médicos, odontológicos y de enfermería, sanitarios, depósitos, sala de espera y acceso principal.