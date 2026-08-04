Caos y alerta por el Volcán de Fuego en Guatemala: evacuan poblaciones por grandes erupciones

Las autoridades activaron el nivel de peligro, suspendieron las clases y evacuaron familias. Las columnas eruptivas alcanzan los 6 mil metros de altura.
Guatemala declaró la alerta naranja a nivel nacional por la fuerte erupción del Volcán de Fuego, uno de los más activos de Centroamérica, luego de que durante la noche del lunes y la madrugada de este martes se intensificara la expulsión de lava, gases y cenizas. Las autoridades comenzaron la evacuación preventiva de comunidades cercanas y ordenaron diversas medidas para proteger a la población.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) confirmó la declaración de la alerta de "peligro", un nivel previo a la emergencia roja, y dispuso la evacuación de dos caseríos ubicados en las inmediaciones del volcán. Entre las localidades alcanzadas por el operativo se encuentra la aldea El Porvenir, cuyos habitantes fueron trasladados a centros de albergue temporal.
Columnas de ceniza de hasta 6.000 metros
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que el volcán mantiene una intensa emisión de gases, cenizas y fragmentos de lava, con columnas eruptivas que alcanzan entre los 5.000 y los 6.000 metros de altura.
Aunque durante las primeras horas del lunes la actividad parecía haber disminuido, el fenómeno se intensificó con fuerza durante la noche. Las explosiones continuas generaron una extensa pluma de cenizas y provocaron el descenso de flujos piroclásticos por las barrancas Seca y Ceniza, dos de los sectores considerados de mayor riesgo.
Como medida preventiva, el Gobierno de Guatemala también ordenó el cierre total de la Ruta Nacional 14 desde las 21 del lunes para evitar incidentes por la caída de material volcánico y el avance de los flujos.
Suspensión de clases y monitoreo permanente
Ante el incremento de la actividad volcánica, el Ministerio de Educación suspendió las clases presenciales durante el lunes y el martes en comunidades de los departamentos de Sacatepéquez, Escuintla y Chimaltenango.
La medida alcanza a establecimientos educativos del caserío El Porvenir, la cabecera de Escuintla y el municipio de Yepocapa, entre otras localidades expuestas a la caída de ceniza.
En paralelo, el Insivumeh mantiene un monitoreo permanente del comportamiento del volcán para evaluar la evolución de la erupción y la dispersión de cenizas, que ya afecta a varias comunidades rurales.
Uno de los volcanes más activos de Centroamérica
El volcán de Fuego se ubica a unos 35 kilómetros al suroeste de la capital guatemalteca y su cima alcanza los 3.763 metros sobre el nivel del mar. Se trata del volcán más activo del país y uno de los de mayor actividad de toda Centroamérica.
Su antecedente más reciente ocurrió en diciembre pasado, aunque la erupción más devastadora registrada en las últimas décadas fue la del 3 de junio de 2018. En aquella oportunidad, una avalancha de material volcánico sepultó varias comunidades y dejó un saldo oficial de 202 personas fallecidas y 229 desaparecidas.
Las autoridades recomendaron a la población mantener preparados sus planes familiares de emergencia, disponer de suministros básicos y acatar de inmediato cualquier orden de evacuación que pueda emitirse en las próximas horas.
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