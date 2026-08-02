La Policía sorprendió a dos personas mientras trasladaban varios objetos por el barrio 7 de Mayo. Los elementos habían sido sustraídos minutos antes de una casa.

Andaban en bicicleta con un televisor robado y fueron atrapados.

Un televisor transportado en bicicleta durante la noche despertó las sospechas de los policías que patrullaban el barrio 7 de Mayo, de Neuquén . Al detener a las dos personas que lo llevaban, los efectivos descubrieron que el aparato y otros objetos habían sido robados poco antes de una vivienda de Gran Neuquén Norte.

El procedimiento se desarrolló durante la noche del sábado y estuvo a cargo del personal de la Comisaría 18°. Las dos personas quedaron aprehendidas y los elementos recuperados pudieron ser restituidos a su propietaria.

El robo fue denunciado minutos después de las 22:30, cuando una mujer regresó a su casa del barrio Z-1 y advirtió que desconocidos habían ingresado y se habían llevado varias pertenencias.

Entre los objetos faltantes había un televisor, un teléfono celular y diferentes piezas de bijouterie. Tras comunicar lo ocurrido, la damnificada fue trasladada a la unidad policial para realizar la denuncia correspondiente.

Mientras se investigaba el robo, otro móvil de la Comisaría 18° realizaba un patrullaje preventivo por las calles del barrio 7 de Mayo. Durante el recorrido, los efectivos observaron a dos personas que avanzaban en bicicletas mientras trasladaban un televisor y un bolso cargado con distintos objetos.

La situación llamó la atención de los uniformados, que decidieron interceptarlas para averiguar de dónde provenían los elementos. Al realizar las primeras verificaciones, comprobaron que coincidían con las pertenencias denunciadas como robadas en la vivienda del Z-1.

Ante esa situación, ambas personas fueron aprehendidas y trasladadas a la dependencia policial. El televisor, el bolso y el resto de los objetos quedaron secuestrados a disposición de la Justicia.

Recuperaron parte del botín

Entre los bienes recuperados había un televisor, prendas de vestir y diferentes elementos de bijouterie. Por disposición de la autoridad judicial interviniente, fueron devueltos a su propietaria.

La investigación continuará para determinar cómo se produjo el ingreso a la vivienda y establecer si las personas aprehendidas estuvieron involucradas directamente en el robo.

El teléfono celular denunciado como sustraído no fue mencionado entre los elementos recuperados durante el procedimiento.

El control de rutina culminó con dos detenidos por tenencia de arma de fuego.

Otro caso: la Justicia condenó a un joven reincidente tras cometer dos robos

La Justicia de Neuquén condenó a un hombre a tres años de prisión efectiva tras admitir su responsabilidad en dos robos cometidos en Neuquén capital. Uno de los crímenes fue el robo de una mochila desde el interior de un vehículo y otro en una vivienda de Santa Genoveva.

Se trata de Kevin Emanuel Martínez, quien aceptó un acuerdo impulsado por la asistente letrada Agustina Wouterlood y homologado por un juez de garantías.

Durante la audiencia realizada este jueves 30 de julio, el hombre reconoció expresamente su participación en los dos hechos ilícitos investigados y prestó conformidad con la pena acordada. Además, la sentencia incluyó la declaración de tercera reincidencia, por la existencia de antecedentes penales.

La investigación permitió vincular a Martínez con los hechos y avanzar con la acusación. La Fiscalía calificó los hechos como robo simple y robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda, ambos en calidad de coautor y en concurso real.

Al homologar el acuerdo, el juez consideró acreditados los hechos con la prueba reunida por la Fiscalía, valoró el reconocimiento de responsabilidad efectuado por el imputado y dispuso el cumplimiento inmediato de la ejecución de la pena.