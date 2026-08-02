La falsa denuncia por el robo de una camioneta terminó con una mujer detenida

En las últimas horas se conoció la detención de una mujer por una falsa denuncia por el robo de una camioneta . Según el relato de la denunciante, había dejado su vehículo estacionado frente a su vivienda durante unos minutos y fue sustraída.

Rápidamente, efectivos de la Oficina de Investigaciones Zona Noreste, dependiente de la Comisaría Primera de Neuquén, una mujer radicó una denuncia en la que indicaba que fue víctima de la sustracción de su Volkswagen Amarok .

Luego de tomar conocimiento del caso, la Oficina desplegó distintas tareas de campo, análisis de información y verificaciones registrales, logrando ubicar el vehículo en un concesionario ubicado sobre calle Misiones, donde se encontraba exhibido para la venta.

A partir de las diligencias realizadas por los investigadores, comenzaron a surgir inconsistencias en la versión aportada por la denunciante. Resulta que la camioneta había sido adquirida por el comerciante en la provincia de Buenos Aires aproximadamente diez días antes, contando con documentación y registros que respaldaban la operación comercial.

El trabajo de los investigadores permitió desarticular la maniobra denunciada y reunir los elementos necesarios para que el Fiscal dispusiera la detención de la mujer por la presunta falsedad en sus dichos.

Concesionario de autos. Freepik

Luego de la audiencia correspondiente que se realizó este sábado. se formularon cargos por el ilícito investigado y la mujer recuperó la libertad ambulatoria, quedando supeditada al avance de la causa judicial.

Condenan a padre e hijo gitanos por falsas ventas de camionetas: no irán presos y deberán devolver miles de dólares

Dos hombres de la comunidad zíngara, Esteban Roberto Aristich y su hijo Jesús Nicolás Paulich, fueron condenados en Neuquén por una serie de estafas reiteradas vinculadas a falsas operaciones de compraventa de camionetas publicadas en redes sociales. Ambos reconocieron su responsabilidad en los hechos a partir de un acuerdo presentado por el Ministerio Público Fiscal y homologado por la Justicia.

La resolución fue avalada el viernes por la jueza de garantías Carina Álvarez, luego de un acuerdo pleno impulsado por el fiscal del caso Juan Narváez junto a la asistente letrada Agustina Jara y el asistente letrado Facundo Bernat.

Como parte del acuerdo, Aristich fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional por cuatro hechos de estafa, mientras que Paulich recibió una pena de dos años de prisión condicional por tres hechos. Al tratarse de condenas condicionales, ninguno irá a prisión, aunque deberán cumplir una serie de reglas de conducta fijadas por la Justicia.

Además de las penas, ambos tendrán que realizar donaciones mensuales de 50 mil pesos al Hospital Castro Rendón y afrontar el resarcimiento económico a las víctimas.