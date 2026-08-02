Brutal accidente en ruta 7: dos autos chocaron y los conductores dieron positivo en alcoholemia

El choque ocurrió en la zona del ex peaje de ruta 7. Ambos conductores fueron sometidos a un test de alcoholemia que dio positivo.

Un nuevo siniestro vial tuvo lugar en la ruta 7 en la madrugada de este sábado y generó gran caos sobre la mano Neuquén hacia Centenario. Los conductores de los vehículos dieron positivo de alcoholemia , uno de ellos con un alto nivel de alcohol en sangre.

Alrededor de las 3:30 de la madrugada en la zona del ex peaje , un hombre a bordo de un Toyota Corolla impactó de lleno contra la parte trasera de un Renault Sandero Stepway. Los daños fueron en ambos rodados, aunque la sorpresa fue mayor cuando se constató un test de alcoholemia a los protagonistas.

Los conductores , de 27 y 31 años de edad, se sometieron a una alcoholemia que realizaron efectivos policiales de Tránsito Villa Obrera y, según se logró constatar, estaban alcoholizados.

Cabe recordar que en la provincia y la ciudad de Neuquén rige la ley de alcohol cero al volante, lo que prohíbe conducir cualquier tipo de vehículo con una graduación de alcohol en sangre superior a 0 mg/l.

Más de 2 gramos de alcohol en sangre para uno de los conductores

El que conducía el Toyota presentaba 2,08 gramos y el otro 0,68 , quien además no contaba con seguro obligatorio.

Ambos conductores fueron multados y les retuvieron las licencias para ponerlas a disposición del Juzgado de Faltas de Centenario. No fue necesario interrumpir de manera total el tránsito mientras duró la intervención de las autoridades.

Neuquén está adherida a la Ley Nacional N° 27.714 conocida como “Alcohol Cero al volante”, cuyo propósito es reducir los factores de riesgo de carácter objetivo que aumentan la probabilidad de ocurrencias de siniestros viales producidos como resultado del consumo de alcohol, estupefacientes, psicotrópicos o sustancias análogas que alteran la aptitud para la conducción de todo vehículo automotor, motovehículo o medio de transporte automotor cualquiera resulte su característica.

Antes de que se conociera la renuncia, la vicegobernadora Hebe Casado dijo que “Hay que ser muy boludo”.

El alcohol disminuye la capacidad de reacción, afecta la coordinación motora y disminuye la atención, lo que aumenta significativamente el riesgo de siniestros.

Alcoholemia de 2,24: un conductor volcó en Centenario y hay una mujer hospitalizada

Un mes atrás, se conoció el vuelco de una camioneta en la Ruta N°7 movilizó a los equipos de emergencia hacia la zona de Barrio La Comarca en Centenario. Según pudo saber este medio a través de fuentes de Centenario Digital, el siniestro ocurrió alrededor de las 5.40.

Se trató de una Ford EcoSport color gris, que transitaba por la mano Neuquén-Centenario (sentido sur-norte) cuando venían desde la capital provincial. Por causas que todavía se investigan, el conductor habría perdido el control del rodado y, en la salida hacia la banquina, terminó volcando. La camioneta quedó con sus cuatro ruedas en el aire.

Una ambulancia acudió rápidamente al lugar y el personal de salud asistió a una mujer de 61 años, que presentaba heridas y fue trasladada al Hospital Natalio Burd. El conductor, un hombre de 64 años, resultó ileso. Sin embargo, la verdadera novedad llegaría minutos después.