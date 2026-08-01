Gran parte del norte neuquino quedó aislado por el corte total de la Ruta 43 a causa de la nieve

La furia del temporal de agua y nieve obligó a interrumpir el tránsito entre Andacollo y Chos Malal. La Ruta 43, columna vertebral vial de la región, amanecerá cortada y con operativos para despejar.

El norte neuquino volvió a quedar a merced del invierno . Cumpliéndose los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional y la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, un intenso frente de aire frío y húmedo descargó desde las 14 horas de este sábado nevadas persistentes, lluvias y viento blanco en toda la cordillera y zona oeste y norte de la provincia.

La situación más crítica se registró en la Ruta Provincial 43 , en el tramo que une Andacollo con Chos Malal . Pasadas las 21 horas, la Municipalidad de Andacollo junto a la Policía de la Provincia del Neuquén resolvieron el corte total de circulación para todo tipo de vehículos y hasta nuevo aviso.

"La decisión se tomó de manera preventiva debido a las intensas nevadas y fuertes ráfagas de viento que se están registrando en este momento en diversos sectores del trayecto, lo que representa un alto riesgo para la transitabilidad", informaron desde el municipio.

Testimonios de vecinos dieron cuenta de que ya cerca de las 18 horas una máquina vial trabajaba para abrir paso entre los vehículos, con acumulaciones de al menos 10 centímetros de nieve sobre la calzada. El viento complicaba aún más el panorama, generando bancos de nieve y nula visibilidad.

La columna vertebral

El corte de la 43, a la altura del paraje El Llano, impacta de lleno en la vida del Alto Neuquén. Esa ruta es la columna vertebral de la comunicación vial de la región, por lo que gran parte de las localidades quedaron totalmente aisladas durante la noche del sábado y se espera que continúe así durante gran parte de la mañana del domingo. Recién entonces comenzarán los operativos para despejar y evaluar las condiciones para rehabilitar el tránsito.

"Está bravo el temporal de agua y viento que estamos teniendo", expresó a LM Neuquén el intendente de Andacollo, Manuel San Martín. El jefe comunal aclaró que por el momento "no hay desborde de ríos o arroyos que pongan en riesgo rutas o casas que estén muy cerca de los cauces", pero confirmó que se monitorea la situación hora a hora ante la cantidad de agua y nieve caída.

"Seguramente vamos a estar viendo lo que acontezca en el resto de la noche y en las otras localidades con las crecidas de ríos", agregó San Martín.

Seguir las indicaciones de las autoridades

Desde el municipio pidieron a los vecinos reprogramar los viajes, acatar las indicaciones del personal policial en los puestos de control y resguardarse. También recordaron que en caso de emergencia El Llano cuenta con punto libre de comunicación (WIFI) funcionando las 24 horas.

Las autoridades solicitaron extrema precaución y seguir los reportes oficiales, ya que las condiciones meteorológicas adversas se mantendrán en las próximas horas en toda la región cordillerana. -