La próxima semana inicia con un paro de ATEN: por qué no habrá clases en Neuquén

La dirigencia de ATEN convocó a sumarse al paro lanzado por la CTERA en reclamo de salarios dignos, mayor presupuesto educativo y mejores jubilaciones.

La dirigencia de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén ( ATEN ) anunció su adhesión al paro nacional lanzado este miércoles por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) para el próximo lunes 3 de agosto . La huelga será por 24 horas para reclamar mejoras salariales y presupuestarias.

La medida nacional fue anunciada en el marco del plan de lucha resuelto por el congreso de la CTERA , ante la "grave situación que atraviesan las trabajadoras y los trabajadores de la educación como consecuencia del ajuste impulsado por el Gobierno Nacional", explicaron en un comunicado.

"La decisión responde a la permanente negativa del Gobierno de convocar a la Paritaria Nacional Docente, incumpliendo la legislación vigente y desconociendo un ámbito fundamental para discutir salarios, condiciones de trabajo, formación e inversión educativa", explicaron.

Gentileza ATEN

En Neuquén ATEN anunció que realizará una movilización provincial en la capital. LA concentración será a las 11 en el monumento a San Martín para luego marchar por las calles céntricas.

Los docentes neuquinos reclamarán salarios dignos, mayor presupuestos educativo y aumento de las Jubilaciones. También dejarán a la vista su rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa.

CTERA al paro

"Mientras se profundiza el desfinanciamiento del sistema educativo, los salarios docentes continúan perdiendo poder adquisitivo, se mantiene el incumplimiento en la restitución del FONID y de los fondos nacionales para la educación, y avanzan iniciativas que buscan recortar derechos laborales, previsionales y el derecho social a la educación", anunció la central de trabajadores.

Los maestros de todo el país reclamarán el próximo lunes la urgente convocatoria de la Paritaria Nacional Docente; un aumento salarial para recuperar el poder adquisitivo de los salarios; y pedirán la restitución y pago inmediato del FONID y de los fondos nacionales destinados a la educación.

También pedirán la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo. Y marcharán para rechazar toda reforma jubilatoria y en defensa del sistema previsional público, solidario y de reparto.

"En defensa de las cajas previsionales provinciales y de la jubilación docente. Rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa, por constituir un grave avance sobre el derecho social a la educación, la libertad de enseñanza, el trabajo docente y la responsabilidad indelegable del Estado de garantizar una educación pública, democrática, inclusiva y de calidad para todas y todos", explicaron.

Pedirán a los gobiernos una mayor inversión en infraestructura escolar, comedores, becas, conectividad y programas socioeducativos.

La CTERA convocó a las trabajadoras y los trabajadores de la educación de todo el país a construir una masiva jornada de lucha, junto a las organizaciones sindicales, estudiantiles y la comunidad educativa, para defender la escuela pública, los derechos de las y los docentes, de las y los estudiantes y de las jubiladas y los jubilados.

"La educación pública no se vende. La Paritaria Nacional Docente no se elimina. Los derechos de las y los docentes se defienden", concluyeron el comunicado de prensa de su convocatoria firmada por los dirigentes Sonia Alesso, secretaria general de CTERA y Roberto Baradel, secretario adjunto de CTERA.