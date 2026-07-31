Se descarriló una telesilla en Caviahue y rescataron a 19 turistas atrapados

Gendarmería participó de un operativo de rescate luego de que se registrara un desperfecto en el centro de esquí. Qué ocurrió.

Las últimas nevadas que se registraron en la provincia de Neuquén crearon un escenario atractivo para los esquiadores, que llegan cada día a los centros de esquí de la provincia para practicar este deporte de invierno. Este jueves, la propuesta recreativa se convirtió en un mal momento para un grupo de turistas que quedó varado y tuvo que ser rescatado de una telesilla que se se había descarrilado en Caviahue.

El incidente exigió la intervención de Gendarmería Nacional, que coordinó las tareas de rescate junto a los pisteros que trabajan en el complejo Caviahue Ski Resort, uno de los centros de esquí más populares de la provincia de Neuquén.

Aunque el episodio no registró personas heridas , sí implicó un gran susto para los 19 turistas que quedaron varados en el medio de elevación, en una jornada marcada por las bajas temperaturas y las copiosas nevadas.

Desde Gendarmería Nacional emitieron un comunicado en el que describieron los acontecimientos de este jueves en el complejo turístico. "Efectivos del Escuadrón 31 Las Lajas “Gendarme Juan Carlos Treppo”, se encontraban realizando tareas preventivas, cuando fueron alertados por personal de un Complejo Invernal de Esquí en el Cerro Caviahue sobre un incidente ocurrido en los medios de elevación de telesillas", informaron.

Ante este hecho, aclararon que el Grupo Especializado en Alta Montaña (GEAM) se movilizó hacia la pista “El Pehuén”, que se ubica dentro del centro Caviahue Ski Resort para realizar el rescate de las personas que se encontraban atrapadas sobre las alturas.

"Al llegar al lugar, los gendarmes en forma coordinada con los pisteros del complejo, llevaron adelante las maniobras de rescate en altura que permitieron evacuar de manera segura a 19 personas", detallaron.

Más allá del tenso episodio, los turistas pudieron salir del medio de elevación de forma segura, y no se informaron heridos de gravedad ni personas lesionadas durante el operativo de rescate.

El incidente se dio en un contexto de condiciones meteorológicas complejas. Caviahue registró una semana con bajas temperaturas y nevadas intensas. Este viernes, la sensación térmica alcanzó los 11 grados bajo cero y se espera que las condiciones se mantengan durante toda la semana, con nevadas de distinta intensidad, pero que pueden generar una acumulación de 6 a 12 centímetros.

Cómo es el centro de esquí de Caviahue

Por sus prestaciones y su belleza paisajística, Caviahue es uno de los destinos más elegidos por los viajeros que eligen hacer turismo de esquí. El complejo invernal cuenta con pistas de distintas características y niveles de dificultad. Entre ellas, "Pehúen" es uno de los circuitos intermedios en la zona más cercana a la base del cerro.

Entre las pístas de menor dificultad se cuentan Castor, Liebres 1, 2 y 3, y Pumas. Para los esquiadores de nivel intermedio funcionan las pistas Mara, Ciervo, Gran, Huemul y Jara, en la zona del parador Pehuén, que se ubican también más cerca de la base. En las cotas más altas, hay opciones intermedias como Ñandú, Mallín y Águila.

Para los deportistas más experimentados, hay pistas de mayor dificultad como Cóndor, Búho, Zorro y Condorito, una alternativa más corta en las cercanías de la base.

El centro Caviahe Ski Resort inauguró esta temporada de invierno una nueva telesilla cuádruple para incrementar la infraestructura de sus medios de elevación. Además, abrió las puertas un nuevo espacio gastronómico en la base, que apunta a ampliar la calidad de los servicios para los visitantes.

Pese a que la temporada de invierno se dilató por la falta de nieve acumulada para permitir la práctica del esquí, los complejos invernales de la provincia recibieron las últimas nevadas con buenas expectativas de ocupación y reservas para lo que queda de la estación.