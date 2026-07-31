Buscan incorporar investigadores de la UNCo al tercer edificio del Polo Tecnológico

"La Universidad del Comahue tiene cuatro institutos de investigación acá locales que son con los que vamos a trabajar la incorporación al Polo", dijo María Pasqualini.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini , mantuvo un encuentro estratégico con autoridades de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) para proyectar la radicación de equipos de investigación en el tercer módulo del Polo Científico Tecnológico Capital .

“La Universidad del Comahue tiene cuatro institutos de investigación acá locales que son con los que vamos a trabajar la incorporación al Polo, pero teniendo en cuenta cuáles son los perfiles que tiene la ciudad para desarrollar a través de la diversificación”, destacó la funcionaria sobre la articulación institucional. Del encuentro participaron la vicerrectora Lorena Higuera, la secretaria de Ciencia y Técnica, Verónica Trpin, y el subsecretario de Relaciones Internacionales, Franco Lucietto.

Respecto a la dinámica académica dentro del espacio, Pasqualini explicó que el objetivo es brindar a los especialistas “la posibilidad de contactarse con otras personas, con otras organizaciones dentro del Polo para generar proyectos conjuntos”.

La iniciativa busca consolidar la infraestructura científica ofreciendo un punto de encuentro técnico donde converjan la investigación y el desarrollo de la economía del conocimiento.

En el diseño funcional, este tercer edificio estará orientado a biomedicina, innovación tecnológica e infraestructura de datos. En sus instalaciones funcionarán laboratorios, aulas, oficinas y espacios de coworking.

Sobre los ejes de desarrollo aplicados al crecimiento urbano y productivo, la secretaria de Jefatura de Gabinete detalló: “Vamos a trabajar en el marco del turismo, en el marco de la innovación y la tecnología, de ciudad tecnológica e innovadora, en el marco también de ciudad industrial”.

Esquema de trabajo para el Polo Tecnológico

Pasqualini confirmó que la agenda de trabajo conjunto continuará de forma inmediata en el ámbito universitario: “Definimos una próxima reunión dentro de 15 días en la Universidad”. La mesa de trabajo permitirá terminar de afinar el esquema de integración académica para los laboratorios y espacios operativos proyectados.

El Polo Científico Tecnológico contempla un esquema articulado. El primer módulo fue realizado por el sector privado. El segundo edificio, de 3.400 metros cuadrados, se construyó con fondos de la Municipalidad y alberga la sede del Instituto Vaca Muerta junto a la Fundación YPF y empresas operadoras del sector energético.

El plan impulsado por el intendente Mariano Gaido prevé la edificación de este nuevo bloque mediante la licitación pública 07/2026. El emplazamiento se sitúa en el Distrito 2, sobre Los Ligustros y Avenida Soldi, junto al Parque Regional Las Bardas.

La obra contempla 1.700 metros cuadrados cubiertos distribuidos en planta baja y tres pisos, y estará unida por un puente peatonal al segundo edificio.

Con esta nueva infraestructura, la gestión de la Municipalidad afianza la economía del conocimiento como la tercera columna productiva de la capital, junto a los hidrocarburos y el turismo, consolidando la integración estratégica entre el municipio, el ámbito académico y el sector privado.