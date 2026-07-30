La propuesta de casamiento que emocionó a todos en el egreso de la Policía

Después de la jura y la entrega de chalecos, uno de los egresados sorprendió a su compañera con una propuesta que emocionó a todos.

La propuesta que emocionó a todos en el egreso de la Policía.

Habían terminado la formación, recibido sus chalecos y celebrado junto a sus familias. Pero antes de retirarse, uno de los 177 nuevos agentes de la Policía del Neuquén se arrodilló frente a su compañera y convirtió el acto de egreso en una inolvidable historia de amor .

La ceremonia se realizó el pasado 28 de julio y marcó la incorporación de los nuevos agentes pertenecientes a los cuerpos de Seguridad y Penitenciario. Como suele ocurrir en este tipo de acontecimientos, una vez finalizada la parte formal, los familiares se acercaron a los egresados y egresadas para abrazarlos, felicitarlos y sacarse fotografías.

Entre uniformes, lágrimas de orgullo y teléfonos celulares registrando cada saludo, una fotógrafa que trabajaba para la Policía advirtió que algo especial estaba por suceder.

El joven buscó distraerla con una pregunta sencilla: “Bueno, ahora sí, ¿ya saludaste a tu papá?”. Ella se acercó a su padre y lo abrazó, sin imaginar que él también era cómplice de la sorpresa.

Mientras ambos permanecían abrazados, su compañero se arrodilló a pocos pasos, sacó el anillo y esperó pacientemente a que ella se diera vuelta. Cuando terminó de saludar a su papá y miró nuevamente hacia él, lo encontró arrodillado frente a ella.

Durante algunos segundos permaneció completamente firme, casi como si todavía estuviera dentro de la formación policial. La sorpresa fue tan grande que pareció necesitar unos instantes para comprender lo que estaba ocurriendo.

Finalmente, la emoción rompió cualquier formalidad. La nueva agente comenzó a llorar al ver a su compañero con el anillo en la mano, mientras los familiares y las personas que todavía permanecían en el lugar celebraban el momento.

La escena quedó registrada en video y se convirtió en una de las imágenes más pintorescas y emotivas de la jornada.

Una historia que comenzó mucho antes del egreso

Según se pudo conocer, la pareja se conoce desde hace varios años y ambos decidieron comenzar el camino de formación dentro de la Policía del Neuquén. El egreso significó, de esta manera, no solamente el comienzo de una nueva etapa profesional para los dos, sino también un nuevo paso en el proyecto de vida que construyen juntos.

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La ceremonia, que había comenzado con la solemnidad propia de la jura y la entrega de los elementos de trabajo, terminó entre aplausos, abrazos y lágrimas de felicidad.

Una jornada que ya era importante para los 177 nuevos agentes sumó así una historia inesperada. Entre el orgullo por haber finalizado la formación y la alegría de comenzar una nueva profesión, los protagonistas se llevaron además un recuerdo único: una propuesta de matrimonio en uniforme, frente a sus seres queridos y apenas unos minutos después de convertirse oficialmente en policías.