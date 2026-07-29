Desesperada búsqueda de Nacha: robaron una yegua y piden ayuda para identificar a un jinete

Las cámaras de seguridad registraron a una persona trasladando al animal por la zona del aeropuerto. Solicitan cualquier información que permita encontrarla.

Nacha fue robada el 27 de julio del establecimiento en cercanías al aeropuerto de Neuquén.

La desaparición de Nacha, una yegua del establecimiento Manada Sur , mantiene movilizados a vecinos de Neuquén , organizaciones vinculadas al cuidado de equinos y a las autoridades, luego de que el animal fuera robado el lunes 27 de julio en la zona del Aeropuerto Internacional Presidente Perón .

De acuerdo a la información brindada por el lugar, la denuncia fue realizada inmediatamente después de advertir su ausencia del predio ubicado en el sector de Laprida, entre Crouzeilles y el Viejo Cauce.

Desde entonces, comenzó una intensa campaña de difusión que en las últimas horas sumó un dato clave para la investigación.

Al parecer, las cámaras de seguridad de la zona captaron a un jinete trasladando a Nacha.

La última imagen de un caballo similiar a Nacha montado por un jinete.

Las cámaras registraron a un jinete con la yegua

Las imágenes difundidas por sus cuidadores y quienes impulsan la búsqueda muestran a una persona montando un caballo y llevando a la yegua por la intersección de El Maíz y Trabajador de la Industria, también durante el lunes 27 de julio.

A partir de ese registro, solicitaron la colaboración de la comunidad para intentar identificar al jinete, al caballo, el recorrido que realizaron o cualquier dato que permita reconstruir los movimientos de Nacha tras el robo.

Desde el establecimiento mantienen una activa campaña para dar con su paradero.

Desde el establecimiento remarcaron que cada información puede resultar determinante para avanzar con la investigación.

"No buscamos culpables, buscamos que regrese con vida"

Los responsables de la búsqueda insistieron en que el objetivo principal es recuperar a la yegua sana y salva. "No buscamos culpables, buscamos que regrese con vida", expresaron.

Además, difundieron un mensaje dirigido a quien actualmente tenga al animal.

"Todavía estás a tiempo de hacer lo correcto. Devolvela sana y salva. Su familia la espera." "Todavía estás a tiempo de hacer lo correcto. Devolvela sana y salva. Su familia la espera."

Una investigación que sumó nuevos indicios

Con el correr de los días, vecinos de la zona de chacras comenzaron a aportar fotografías, videos y llamados anónimos que permitieron reconstruir un posible recorrido del animal luego de su desaparición.

Esos datos, junto con el análisis de las cámaras de seguridad, orientaron la investigación hacia distintos sectores de la meseta neuquina.

Durante ese seguimiento también apareció un paredón con la inscripción "Matadero de caballos", un hallazgo que incrementó la preocupación de quienes participan de la búsqueda. Sin embargo, hasta el momento no existen pruebas que permitan vincular ese lugar con el destino de Nacha, por lo que la investigación continúa bajo análisis de las autoridades competentes.

Manada Sur funciona en la capital neuquina como un proyecto que busca transformar la relación entre humanos y caballos // Foto archivo.

Mucho más que una yegua

Nacha integra Manada Sur, un espacio neuquino dedicado al pensionado y cuidado responsable de equinos, que además impulsa proyectos vinculados al bienestar animal y tiene previsto desarrollar actividades de terapias asistidas con caballos.

Por ese motivo, desde el establecimiento sostienen que la desaparición del animal trasciende la pérdida patrimonial.

Detrás de Nacha existe un proyecto construido sobre el respeto por los caballos, el cuidado responsable y la convicción de que el vínculo entre las personas y los animales puede convertirse en una herramienta de salud, inclusión y bienestar.

Foto archivo.

Una búsqueda que también visibiliza el robo de equinos

Quienes acompañan la búsqueda consideran que el caso podría ayudar a poner en agenda una problemática que desde hace años preocupa a productores, vecinos y organizaciones rurales: el robo de caballos y la posible existencia de circuitos clandestinos de faena.

No obstante, aclaran que serán las investigaciones judiciales las que deberán determinar si existe alguna vinculación con este tipo de maniobras y establecer eventuales responsabilidades sobre la base de pruebas.

Mientras tanto, la prioridad sigue siendo una sola: encontrar a Nacha.

Cualquier persona que haya visto movimientos inusuales de caballos, traslados de animales o tenga información relacionada con el caso puede comunicarse al 299 673-8460.