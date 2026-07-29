Se unen los gremios de Vaca Muerta: Rucci y Godoy arman un bloque sindical para disputar bancas y municipios

El dirigente petrolero y el de la UOCRA confirmaron que trabajan desde hace meses en la construcción de un espacio sindical con proyección electoral.

Los dos gremios más fuertes vinculados al desarrollo de Vaca Muerta comenzaron a darle forma a un proyecto que trasciende las paritarias y los reclamos laborales. El Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa , que conduce Marcelo Rucci , y la UOCRA Neuquén , encabezada por César Godoy , avanzan en la conformación de un frente político con el objetivo de disputar espacios de poder en la provincia.

La iniciativa, que ambos dirigentes reconocieron que vienen conversando desde hace varios meses, busca reunir a distintas organizaciones sindicales bajo una misma bandera con la intención de tener mayor representación institucional, tanto en la Legislatura como en los municipios neuquinos.

"Entendemos que los trabajadores tienen que ocupar espacios políticos , que es donde se decide el futuro", afirmó Rucci durante una entrevista conjunta con Godoy. "Si lo hacemos juntos, mucho mejor", agregó.

La idea no es nueva. Según explicó el dirigente petrolero, ya habían intentado realizar un encuentro en Rincón de los Sauces, aunque la trágica muerte de un trabajador postergó la convocatoria. Sin embargo, las conversaciones continuaron y hoy aseguraron que el proyecto ya ingresó en una etapa de construcción.

Mientras Petroleros representa a los trabajadores de la industria hidrocarburífera, la UOCRA nuclea a miles de obreros que participan de las obras de infraestructura que acompañan el crecimiento de Vaca Muerta.

Para ambos dirigentes, ese protagonismo económico todavía no tiene una traducción equivalente en la política. "Hoy vemos que las decisiones se toman en la política y nosotros no tenemos representación, o tenemos muy poca. Queremos ganar ese lugar y para ganarlo tenemos que estar juntos", sostuvo Rucci.

El secretario general de Petroleros planteó que la demanda de una mayor participación institucional surgió de los propios afiliados.

"No es una idea que nace de un iluminado de un gremio. Es una necesidad que la gente nos manifiesta permanentemente. Tenemos muy buenos cuadros dentro de nuestros sindicatos y creemos que llegó el momento de dar ese paso", aseguró.

Un bloque sindical para la Legislatura

Godoy confirmó que el objetivo inmediato es consolidar un espacio sindical amplio que pueda competir electoralmente. "La idea es esa. Venimos trabajando desde el año pasado para poder armar un bloque fuerte sindical en toda la provincia, no solamente entre nosotros, sino seguir incluyendo más sindicatos", explicó.

Ese armado, dijo, apunta en primer lugar a fortalecer la representación en la Legislatura provincial, aunque también tiene aspiraciones municipales.

"También vamos a avanzar sobre las intendencias de varias localidades de Neuquén. Venimos trabajando firme para eso", afirmó el dirigente de la construcción.

Marcelo Rucci, líder de Petroleros Privado y actor de peso político en Vaca Muerta.

Si bien ninguno de los dos habló de candidaturas concretas ni de plazos electorales, sí dejaron en claro que el proyecto tiene una mirada de largo alcance y que busca transformarse en una alternativa política basada en el movimiento obrero.

Durante la conversación, ambos dirigentes vincularon el nuevo espacio político con el desarrollo de Vaca Muerta y la necesidad de que ese crecimiento tenga impacto directo en los trabajadores neuquinos.

Rucci sostuvo que uno de los principales desafíos es garantizar que las oportunidades laborales queden en la provincia.

"Vaca Muerta es una gran oportunidad. Nosotros peleamos para que la gente de Neuquén y la gente del lugar tenga sus posibilidades de trabajo. Eso lo hacemos desde Petroleros y desde la UOCRA y tenemos muchas cosas en común para trabajar juntos", expresó.

Godoy coincidió en que la expansión de la industria obliga a los gremios a asumir un rol más amplio. "Hablar de Vaca Muerta, del desarrollo que se viene para Neuquén y encontrar muchos puntos en común fortalece la relación entre todos los sindicatos", señaló.

Convocatoria abierta a otros gremios

Aunque la alianza comenzó con Petroleros y la UOCRA, ambos dirigentes insistieron en que el espacio está pensado para ampliarse. Rucci confirmó que ya existen conversaciones con otras organizaciones sindicales, aunque evitó mencionar nombres.

César Godoy fue candidato a intendente en Rincón de los Sauces.

"Estamos conversando con otros gremios. Con César nos conocemos desde hace mucho tiempo y eso hizo más fácil empezar este camino, pero la idea es que se sumen todos los compañeros que quieran", afirmó.

No obstante, aclaró que la incorporación de nuevos sectores tendrá una condición. "Siempre poniendo como bandera los intereses de la gente que representamos. Acá no hay intereses personales. Lo único que importa son los intereses de los trabajadores", sostuvo.