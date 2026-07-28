Un hombre en situación de calle murió adentro de un cajero automático, en pleno centro de Neuquén

El hallazgo se dio este martes a primera hora de la mañana, cuando personal de limpieza asistió a trabajar a la sede bancaria.

Un hombre en situación de calle de unos 40 años murió dentro de las instalaciones de un cajero automático del banco ICBC, ubicado en pleno centro de Neuquén.

El hallazgo se dio este martes a primera hora de la mañana, cuando personal de limpieza asistió a trabajar a la sede bancaria, según informó el comisario inspector Marcos Mazzone a LM Neuquén .

Al arribar, se encontraron con el cadáver del hombre y dieron aviso inmediato a la Policía, que se hizo presente en el lugar, en Juan B. Justo 50.

El referente policial confirmó que no se hallaron signos de criminalidad. En el lugar se convocó personal de Criminalística y el médico legista, al tiempo que se dio aviso al Ministerio Público Fiscal (MPF).

Mazzone mencionó que en el lugar se hallaron objetos personales y elementos que indican que el hombre pernoctó en el lugar.

En tanto, en la zona se montó un operativo y se esperaba el arribo de una ambulancia. El cuerpo será sometido a la correspondiente autopsia para confirmar su identidad y las causas del fallecimiento.

El personal policial, sin embargo, halló su documentación y Mazzone aseguró que es oriundo del oeste de Neuquén.

La última muerte de una mujer en situación de calle

Hace un mes, también se registró la muerte de una mujer en situación de calle. El fallecimiento se produjo el 27 de junio a la madrugada, en el edificio que perteneció al CIRSE (Círculo de Suboficiales del Ejército), en plena Avenida Argentina.

La víctima fue identificada como Dayana Stefani Gómez, quien estaba desaparecida desde el 23 de junio. Si bien había desaparecido en Balsa Las Perlas, fue la Policía neuquina la que emitió un comunicado para dar con su paradero.

La teoria fiscal indica que la mujer se acostó a dormir y prendió fuego para calefaccionarse, se quedó dormida y falleció. Según se explicó, se trataba de "un lugar muy cerrado". Luego, el fuego se propagó alcanzando el colchón y el cuerpo de la víctima, que quedó calcinado casi en su totalidad.

El hallazgo se produjo de forma casual, cuando una joven transitaba por la zona y advirtió la presencia de fuego, por lo que llamó a los Bomberos de inmediato quienes, al arribar, se encontraron con el cuerpo.

Según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) a LM Neuquén, la autopsia realizada indicó que falleció producto de una intoxicación por inhalación de monóxido de carbono y que en el cadáver "no se hallaron lesiones compatibles con otro tipo de agresión".