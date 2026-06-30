Incendio y muerte en el aguantadero de Avenida Argentina: una mujer fue hallada calcinada

La víctima murió por inhalación de monóxido de carbono y sospechan que estaba en situación de calle. Estaba durmiendo en el predio que perteneció al CIRSE.

Una mujer murió el pasado sábado a la madrugada por inhalación de monóxido de carbono, en el edificio que perteneció al CIRSE (Círculo de Suboficiales del Ejército), en plena Avenida Argentina.

Sospechan que la víctima estaba en situación de calle, ya que se encontraba durmiendo sobre un colchón y creen que había prendido fuego para calefaccionarse.

El caso es investigado por la fiscal de Homicidios, Lucrecia Sola, aunque por el momento la investigación no apunta a un crimen. Según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) a LM Neuquén , la autopsia realizada indicó que falleció producto de una intoxicación por inhalación de monóxido de carbono y que en el cadáver "no se hallaron lesiones compatibles con otro tipo de agresión".

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La teoria fiscal indica que la mujer se acostó a dormir y prendió fuego para calefaccionarse, se quedó dormida y falleció. Según se explicó, se trataba de "un lugar muy cerrado". Luego, el fuego se propagó alcanzando el colchón y el cuerpo de la víctima, que quedó calcinado casi en su totalidad.

El hallazgo se produjo de forma casual, cuando una joven transitaba por la zona y advirtió la presencia de fuego, por lo que llamó a los Bomberos de inmediato quienes, al arribar, se encontraron con el cuerpo.

La Fiscalía tiene sospechas sobre la posible identidad de la víctima, gracias a testimonios de personas cercanas que brindaron datos al respecto. A partir de esto, fue posible contactar a posibles familiares y se requirió un análisis de sangre para comparar el ADN. El resultado podría estar en los próximos 20 días.

Un aguantadero de larga data

El edificio que perteneció al CIRSE funciona como aguantadero y es un reclamo de larga data en los vecinos de la zona centro este.

Se trata del salón ubicado en la parte trasera del predio que perteneció al CIRSE, ubicado en las inmediaciones de la Avenida Argentina, entre Albardón y Otto Neumann, en la zona del alto, en cercanías de la Plaza de las Banderas.

CIRSE tomado -AC.jpg Anahi Cárdena

Personas en situación de calle se han instalado allí, al menos desde enero del 2025, lo que genera preocupación. También se registraban ruidos molestos y personas consumiendo alcohol en diferentes horas.

En aquel entonces, desde la vecinal indicaron que se llevaba adelante un trabajo conjunto con el municipio y la Policía, para tratar de evitar que esto genere mayores complicaciones.