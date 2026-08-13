Nahuel Huapi: un fallo dejó pocas salidas a mapuches por las tierras de Puerto Elma en Neuquén

Tras 15 años de pelea en Villa La Angostura, la Corte Suprema cierra una puerta a los Paichil Antriao. El abogado pegó el caso a la nueva ley de Javier Milei.

Puerto Elma, en Villa La Angostura. Una zona costera del lago Nahuel Huapi. La comunidad administra un camping en esa zona.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó el recurso de queja de la comunidad mapuche Lof Paichil Antriao, sobre un lote en Puerto Elma, a la orilla del lago Nahuel Huapi en Villa La Angostura.

Es uno de los tantos conflictos mapuches que tiene la villa paradisíaca en Neuquén, más allá del más conocido, que es el del camping del lago Correntoso con la Municipalidad, donde los mapuches pretenden quedarse porque hicieron mejoras.

Pero esta vez se trata de la causa de Ana María Bianchedi de Terzolo y Andrés Mattana Besozzi que se tramita por un lote lindero a Puerto Elma. La Corte Suprema le cerró en forma definitiva la vía por un lote lindero a Puerto Elma, uno de los tantos frentes de una disputa territorial que ya lleva más de un siglo.

El camping Quilla Hue en Puerto Elma a la orilla del lago Nahuel Huapi en Villa La Angostura.

Esto no implica, no obstante, que el tema se resuelva de manera política, como lo está haciendo el intendente Javier Murer con la restitución del camping Correntoso al Estado municipal, y evitar el impacto del desalojo.

Mapuches en el lago Nahuel Huapi: cómo es el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

La resolución del pasado 6 de agosto estimó por inadmisible el recurso de queja de la comunidad, en los términos del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que es la herramienta que usa habitualmente la Corte para rechazar presentaciones sin entrar al fondo del asunto. Es decir, sobre la reivindicación de las tierras. El mismo día, el tribunal rechazó también la queja por el camping municipal de Correntoso.

La disputa de Puerto Elma es apenas una pieza de un conflicto que se remonta a 1902, cuando el Estado nacional entregó a los caciques José María Paichil e Ignacio Antriao el entonces "lote 9" de la Colonia Nahuel Huapi, tierras sobre las que hoy se asienta buena parte del casco urbano de Villa La Angostura.

Tras un despojo gradual durante el siglo XX, la comunidad se reorganizó formalmente en 2003 y desde entonces litiga en simultáneo por distintos predios.

Además de Puerto Elma y el camping Correntoso, disputó un lote del cerro Belvedere con el exbasquetbolista Manu Ginóbili (causa en la que la comunidad Paichil Antriao fue sobreseída penalmente en 2024) y mantiene un amparo por mora contra el INAI en el juzgado federal de Zapala.

Desde 2010 cuenta además con una medida cautelar vigente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el ámbito al que su abogado, Luis Virgilio Sánchez, anticipó que llevará ahora el reclamo.

El abogado Sánchez sostuvo a LM Neuquén que la Corte "no resolvió el fondo de la cuestión" y usó "una prerrogativa discrecional para no abrir el caso".

Además vinculó la fecha del fallo con el debate parlamentario de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que se aprobó en el Senado. Y llamó la atención sobre un detalle: además de rechazar el reclamo, el ministro Ricardo Lorenzetti agregó una frase aclaratoria: "No importa confirmar ni afirmar la justicia o el acierto de la decisión recurrida".

Es algo que la Corte no siempre hace y en esa frase, citando un fallo anterior conocido como "Vidal" (Fallos: 344:3156), el juez explicó que rechazar un reclamo de esta manera no significa que la Corte esté de acuerdo con lo que decidieron los tribunales de Neuquén. Sino simplemente que decidió no meterse en el tema.

Para Sánchez, que el ministro se haya tomado el trabajo de aclarar esto no es al azar. Sin embargo, vale una aclaración. Esa frase no es nueva ni exclusiva de este caso, porque la Corte Suprema la usa desde hace más de veinte años para cerrar reclamos de temas muy distintos (incluso en juicios de aduanas), como una fórmula de rutina. Es un dato que conviene tener en cuenta frente a la lectura del abogado, sin que eso le quite validez a su reclamo de fondo.

"Es probable que la comunidad demande a Bianchedi si quiere avanzar con un desalojo, por eso digo que esto recién empieza", afirmó Sánchez.

Del otro lado, ni Bianchedi de Terzolo (fallecida durante el extenso trámite judicial, aunque la causa sigue caratulada a su nombre) ni Mattana Besozzi ni sus representantes legales hicieron declaraciones tras el fallo.

¿Qué pasa ahora con los honorarios?

Al quedar firme el fallo, se activa lo que había resuelto el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén sobre las costas del proceso que cubren los gastos del juicio y, sobre todo, los honorarios de los abogados que representaron a Bianchedi y Mattana, la parte que ganó el litigio. Es decir, la comunidad deberá pagarle a los letrados de la contraparte por su trabajo en el expediente.

El TSJ ya fijó las pautas de cálculo, que son un 30% de lo que determine el juzgado de primera instancia por la actuación ante la Cámara de Apelaciones, y un 25% por la intervención ante el propio TSJ, conforme a la Ley de Honorarios Profesionales N°1594.

El monto final todavía no está definido: recién ahora, con la causa agotada en todas las instancias, el juzgado de primera instancia deberá practicar la regulación concreta, tomando como base el valor del inmueble y las etapas del proceso.

Fuentes con acceso al expediente estimaron que la cifra total podría rondar los US$100.000 (pagaderos en pesos), aunque señalaron que se trata de una proyección extraoficial y no de un número fijado por la justicia.