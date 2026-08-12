Una prestigiosa universidad dejará de calificar a los estudiantes para cuidar su salud mental

La institución educativa de EE.UU afirma que el programa está diseñado para ayudar a los estudiantes.

El sistema de evaluación tradiciona l comienza a ser puesto a prueba en algunas universidades. El objetivo de la nueva medida es aliviar la presión y abordar la creciente preocupación por la salud mental en el ámbito universitario.

Como parte de un programa piloto, la Universidad de Michigan, en Estados Unidos, anunció que dejará de utilizar las calificaciones oficiales durante el primer semestre de los estudiantes de primer año a partir del 2027.

Como parte del nuevo sistema de calificación, en lugar de utilizar un sistema de calificaciones con letras ( como es el caso en Estados Unidos), el expediente académico del primer semestre solo registrará los resultados como "aprobado" o "no acreditado".

La universidad afirma que el programa está diseñado para ayudar a los estudiantes a familiarizarse con los requisitos de los estudios universitarios y permitir que la motivación intrínseca guíe su proceso de aprendizaje de una manera que sea personalmente significativa.

Está previsto que el programa comience en otoño de 2027 y se aplicará a los estudiantes de la Facultad de Artes, Ciencias y Letras, que admite aproximadamente a la mitad de los casi 8.000 estudiantes de primer año de la Universidad de Michigan.

Un portavoz de la escuela declinó hacer comentarios sobre el proceso de toma de decisiones para la implementación de este programa piloto. Si bien las calificaciones no aparecerán en los expedientes académicos oficiales ni afectarán el promedio general de calificaciones (GPA), el profesorado seguirá calificando internamente para controlar la elegibilidad para becas y premios académicos.

Antecedentes

Anteriormente, instituciones como el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y el Instituto Tecnológico de California (Caltech) también habían implementado programas similares para "ocultar las calificaciones" a lo largo de los años.

Los cambios en la Universidad de Michigan, una de las universidades públicas más grandes y prestigiosas de Estados Unidos, surgen en medio de la preocupación por la inflación de calificaciones y la necesidad de clases preparatorias para los estudiantes de primer año que aún no están listos para los estudios universitarios.

Profesores de matemáticas y ciencias de la Universidad de California han instado al consejo directivo a restablecer el examen de ingreso, argumentando que demasiados estudiantes de primer año carecen de la preparación necesaria.

Un informe reciente del profesorado de la Universidad de California en San Diego indica que el porcentaje de estudiantes que deben cursar clases complementarias de matemáticas en la escuela primaria y secundaria —un requisito previo para cursar clases de precálculo— ha aumentado del 0,5 % en 2020 al 8,5 % en 2025.

Para abordar el problema de la inflación de calificaciones, el profesorado de la Universidad de Harvard votó en mayo pasado a favor de limitar el porcentaje de calificaciones A a un máximo del 20 % en cada curso de pregrado. Esta regla no se aplica a las calificaciones A-, que según los miembros del comité se convertirán en las más comunes.

En la Universidad de Michigan, una encuesta realizada por MLive reveló que el 74,1% de las calificaciones de todos los estudiantes de pregrado en 2022 fueron A+, A o A-. Diez años antes, ese porcentaje era solo del 57,6%.

Kenneth Lowande, exprofesor de ciencias políticas en Michigan, sostiene que la nueva política no tendrá un gran impacto, ya que la inflación de las puntuaciones de los exámenes ya las ha vuelto prácticamente irrelevantes. "Las calificaciones ya no tienen valor como medida de calidad o excelencia", observó Lowande.

Buscan preservar la salud mental de los estudiantes

En Michigan, la nueva política ha sido bien recibida por los estudiantes. Summit Louth, presidente del consejo estudiantil, comentó que habló con unos 50 compañeros.

Estos estudiantes se mostraron satisfechos o lamentaron que la política no se hubiera implementado cuando eran estudiantes de primer año. Según Louth, la mala salud mental está estrechamente relacionada con la presión académica y la ansiedad entre los estudiantes.

Derek Peterson, profesor de historia y expresidente del consejo de profesores, sostiene que la medida es generalmente beneficiosa porque brinda a los estudiantes la oportunidad de explorar los temas con mayor libertad.

Señaló que los estudiantes de hoy en día se enfrentan a más presión que las generaciones anteriores, incluyendo las distracciones de las redes sociales, perspectivas laborales menos prometedoras y condiciones económicas más precarias.

“La idea de que los jóvenes de hoy están demasiado mimados es completamente errónea”, afirmó el profesor Peterson. “Si podemos encontrar la manera de crear un espacio para que los estudiantes experimenten sin dejar de proteger su futura empleabilidad —es decir, su promedio académico—, entonces creo que es una buena idea”.